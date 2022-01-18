Владислава Пинаева переизбрали секретарем тагильского отделения ЕР Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев большинством голосов переизбран на пост секретаря местного отделения «Единой России». Информацию об этом URA.RU подтвердил сам градоначальник. Одновременно в политсовет ячейки включены видные деятели науки, культуры и бизнеса.

«Меня действительно переизбрали [на пост секретаря] абсолютным большинством голосов. Еще мы ввели [в политсовет] несколько ключевых фигур — очень деятельных людей. А вывели тех, кто, мягко говоря, не проявлял активность. Какая цель стоит перед отделением? В обязательном порядке усилить позиции партии „Единая Россия“, других целей у нас нет», — дал оценку Владислав Пинаев.

Всего в городской политсовет, состоящий из 50 человек, впервые попали 11 человек. В их числе директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский, главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников и директор Горно-металлургического колледжа Михаил Холкин. Также туда вошли крупные застройщики Илья Баянкин и Георгий Полевщиков, директор школы №100 Дмитрий Язовский и координатор проекта «Народный контроль» Илья Силяев.

В сентябре этого года, одновременно с губернаторскими выборами, в Нижнем Тагиле пройдет голосование за новый состав городской думы. В конце 2021-го местные власти вернулись к мажоритарной системе, когда депутатов избирают только по одномандатным округам. Для мэра Пинаева (работает с 2018 года) выборы в думу станут первыми. Считается, что новая формация даст мэрии больший контроль за кампанией.

В начале прошлого декабря свердловское отделение «Единой России» возглавил губернатор Евгений Куйвашев. Первым делом он анонсировал перестановки в городских ячейках партии. Пока он руководит отделением в статусе исполняющего обязанности. Ожидается, что 22 января на областной конференции его утвердят в этой должности.

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