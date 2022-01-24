Александру Смертину предложат заняться партстроительством Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

И. о. главы администрации губернатора Пермского края Александр Смертин может войти в президиум реготделения «Единой России». Об этом сообщают источники URA.RU, близкие к партии. Решение будет принято на конференции 27 января.

«Ожидается серьезное обновление руководящих органов. В состав президиума политсовета партии войдет Александр Смертин», — рассказывает источник. Помимо Смертина, обсуждается, что в президиум войдут также глава Перми Алексей Демкин, руководитель исполкома реготделения Станислав Швецов, депутат заксобрания Надежда Лядова, а также депутат заксобрания по округу №2, который ранее представлял секретарь реготеделения Вячеслав Григорьев, Ирек Хазиев.

Из президиума, скорее всего, исключат бывшего спикера Пермской гордумы Юрия Уткина, экс-депутатов законодательного собрания Виктора Плюснина, Татьяну Миролюбову, Игоря Папкова, а также ветерана пермской политики, экс-главу Пермского района Александра Кузнецова.

Александр Смертин возглавил краевую администрацию с приставкой «и.о.» в апреле 2021 года. Считается, что именно он курировал избирательную кампанию «Единой России» на выборах в Госдуму, заксобрание и гордуму в 2021 году. Партия получила в итоге 33,7% голосов.

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