В ХМАО за сутки госпитализировали 55 человек с COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки в инфекционные отделения больниц и ковидные госпитали попали 55 человек с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения.
«В инфекционных госпиталях Югры на 26 января лечение проходят 773 пациента. За минувшие сутки госпитализировано 55 человек», — рассказали в департаменте.
Сообщается, что на 26 января в округе зарегистрировано 1113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство из них в Сургуте — 542. На втором месте Нижневартовск — там заболели и проходят лечение 100 человек, в Ханты-Мансийске выявлено 90 инфицированных. Статистика по городам выглядит следующим образом:
В ХМАО за минувшие сутки в инфекционные отделения больниц и ковидные госпитали попали 55 человек с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения. «В инфекционных госпиталях Югры на 26 января лечение проходят 773 пациента. За минувшие сутки госпитализировано 55 человек», — рассказали в департаменте. Сообщается, что на 26 января в округе зарегистрировано 1113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство из них в Сургуте — 542. На втором месте Нижневартовск — там заболели и проходят лечение 100 человек, в Ханты-Мансийске выявлено 90 инфицированных. Статистика по городам выглядит следующим образом: