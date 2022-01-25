25 января 2022
24 января 2022

В ХМАО за сутки госпитализировали 55 человек с COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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На 26 января в округе зарегистрировано 1113 новых случаев заражения Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки в инфекционные отделения больниц и ковидные госпитали попали 55 человек с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения.

«В инфекционных госпиталях Югры на 26 января лечение проходят 773 пациента. За минувшие сутки госпитализировано 55 человек», — рассказали в департаменте.

Сообщается, что на 26 января в округе зарегистрировано 1113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство из них в Сургуте — 542. На втором месте Нижневартовск — там заболели и проходят лечение 100 человек, в Ханты-Мансийске выявлено 90 инфицированных. Статистика по городам выглядит следующим образом:

  • Советский район — 84;
  • Нижневартовский район — 48;
  • Когалым — 30;
  • Сургутский район — 30;
  • Покачи — 29;
  • Мегион — 25;
  • Нягань — 21;
  • Урай — 18;
  • Нефтеюганск — 15;
  • Радужный — 15;
  • Пыть-Ях — 14;
  • Югорск — 14;
  • Березовский район — 14;
  • Кондинский район — 12;
  • Белоярский район — 6;
  • Октябрьский район — 3;
  • Ханты-Мансийский район — 3.

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В ХМАО за минувшие сутки в инфекционные отделения больниц и ковидные госпитали попали 55 человек с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения. «В инфекционных госпиталях Югры на 26 января лечение проходят 773 пациента. За минувшие сутки госпитализировано 55 человек», — рассказали в департаменте. Сообщается, что на 26 января в округе зарегистрировано 1113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство из них в Сургуте — 542. На втором месте Нижневартовск — там заболели и проходят лечение 100 человек, в Ханты-Мансийске выявлено 90 инфицированных. Статистика по городам выглядит следующим образом:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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