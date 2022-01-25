В ХМАО за сутки госпитализировали 55 человек с COVID-19

На 26 января в округе зарегистрировано 1113 новых случаев заражения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки в инфекционные отделения больниц и ковидные госпитали попали 55 человек с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения.

«В инфекционных госпиталях Югры на 26 января лечение проходят 773 пациента. За минувшие сутки госпитализировано 55 человек», — рассказали в департаменте.

Сообщается, что на 26 января в округе зарегистрировано 1113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство из них в Сургуте — 542. На втором месте Нижневартовск — там заболели и проходят лечение 100 человек, в Ханты-Мансийске выявлено 90 инфицированных. Статистика по городам выглядит следующим образом:

Советский район — 84;

Нижневартовский район — 48;

Когалым — 30;

Сургутский район — 30;

Покачи — 29;

Мегион — 25;

Нягань — 21;

Урай — 18;

Нефтеюганск — 15;

Радужный — 15;

Пыть-Ях — 14;

Югорск — 14;

Березовский район — 14;

Кондинский район — 12;

Белоярский район — 6;

Октябрьский район — 3;

Ханты-Мансийский район — 3.