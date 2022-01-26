Пермский баскетбольный клуб «Парма» вышел с ковидного карантина

Пермский баскетбольный клуб «Парма» объявил о возобновлении игр после перерыва, который пришлось взять из-за вспышки коронавируса среди спортсменов. Первый матч состоится 1 февраля.
«Возвращаемся к работе! Уверены, что вы скучали по парням так же сильно, как и мы. Уже 1 февраля нас ждет выездная игра с немецким „Байройтом“ в Кубке ФИБА Европа», — сообщается на странице БК «Парма» в Facebook.
14 января в клубе сообщили о вспышке коронавируса среди игроков — положительный тест оказался у 10 спортсменов, часть из которых переносила заболевание тяжело. Из-за этого пришлось отменить ближайшие игры с командами «Автодор» и «Астана».
Пермский баскетбольный клуб «Парма» объявил о возобновлении игр после перерыва, который пришлось взять из-за вспышки коронавируса среди спортсменов. Первый матч состоится 1 февраля. «Возвращаемся к работе! Уверены, что вы скучали по парням так же сильно, как и мы. Уже 1 февраля нас ждет выездная игра с немецким „Байройтом“ в Кубке ФИБА Европа», — сообщается на странице БК «Парма» в Facebook. 14 января в клубе сообщили о вспышке коронавируса среди игроков — положительный тест оказался у 10 спортсменов, часть из которых переносила заболевание тяжело. Из-за этого пришлось отменить ближайшие игры с командами «Автодор» и «Астана».