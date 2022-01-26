26 января 2022

Пермский баскетбольный клуб «Парма» вышел с ковидного карантина

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Ближайшая игра «Пармы» состоится 1 февраля Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пермский баскетбольный клуб «Парма» объявил о возобновлении игр после перерыва, который пришлось взять из-за вспышки коронавируса среди спортсменов. Первый матч состоится 1 февраля.

«Возвращаемся к работе! Уверены, что вы скучали по парням так же сильно, как и мы. Уже 1 февраля нас ждет выездная игра с немецким „Байройтом“ в Кубке ФИБА Европа», — сообщается на странице БК «Парма» в Facebook.

14 января в клубе сообщили о вспышке коронавируса среди игроков — положительный тест оказался у 10 спортсменов, часть из которых переносила заболевание тяжело. Из-за этого пришлось отменить ближайшие игры с командами «Автодор» и «Астана».

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» объявил о возобновлении игр после перерыва, который пришлось взять из-за вспышки коронавируса среди спортсменов. Первый матч состоится 1 февраля. «Возвращаемся к работе! Уверены, что вы скучали по парням так же сильно, как и мы. Уже 1 февраля нас ждет выездная игра с немецким „Байройтом“ в Кубке ФИБА Европа», — сообщается на странице БК «Парма» в Facebook. 14 января в клубе сообщили о вспышке коронавируса среди игроков — положительный тест оказался у 10 спортсменов, часть из которых переносила заболевание тяжело. Из-за этого пришлось отменить ближайшие игры с командами «Автодор» и «Астана».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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