Пермский баскетбольный клуб «Парма» вышел с ковидного карантина

27 января 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Ближайшая игра «Пармы» состоится 1 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пермский баскетбольный клуб «Парма» объявил о возобновлении игр после перерыва, который пришлось взять из-за вспышки коронавируса среди спортсменов. Первый матч состоится 1 февраля. «Возвращаемся к работе! Уверены, что вы скучали по парням так же сильно, как и мы. Уже 1 февраля нас ждет выездная игра с немецким „Байройтом“ в Кубке ФИБА Европа», — сообщается на странице БК «Парма» в Facebook. 14 января в клубе сообщили о вспышке коронавируса среди игроков — положительный тест оказался у 10 спортсменов, часть из которых переносила заболевание тяжело. Из-за этого пришлось отменить ближайшие игры с командами «Автодор» и «Астана». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермский баскетбольный клуб «Парма» объявил о возобновлении игр после перерыва, который пришлось взять из-за вспышки коронавируса среди спортсменов. Первый матч состоится 1 февраля. «Возвращаемся к работе! Уверены, что вы скучали по парням так же сильно, как и мы. Уже 1 февраля нас ждет выездная игра с немецким „Байройтом“ в Кубке ФИБА Европа», — сообщается на странице БК «Парма» в Facebook. 14 января в клубе сообщили о вспышке коронавируса среди игроков — положительный тест оказался у 10 спортсменов, часть из которых переносила заболевание тяжело. Из-за этого пришлось отменить ближайшие игры с командами «Автодор» и «Астана».