26 января 2022

Сыну экс-губернатора Челябинской области назначили управляющего

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Решением арбитражного суда долгами Дубровского будет заниматься Сергей Бурмистров (фото из архива) Фото:

Арбитражный суд Челябинской области назначил сыну челябинского экс-губернатора Александру Дубровскому управляющего, который будет заниматься реструктуризацией долгов. Согласно данным суда, финансовым управляющим Дубровского-младшего назначен Сергей Бурмистров из Екатеринбурга.

«Ввести в отношении Дубровского Александра Борисовича процедуру реструктуризации долгов гражданина. Утвердить финансовым управляющим Сергея Бурмистрова, члена ассоциации „Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих“», — говорится в документах арбитражного суда.

Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры реструктуризации долгов назначено на 31 мая. Согласно данным из открытых источников, Бурмистров живет в Екатеринбурге. URA.RU связалось с ним, но Бурмистров сообщил, что не сможет дать оперативный комментарий, поскольку находится на судебном заседании.

Дубровский-младший был признан банкротом 25 января. Заявление о банкротстве Дубровский подал сам 6 сентября 2021 года. Представители Дубровских от общения со СМИ отказываются.

Источник URA.RU ранее сообщал, что банкротство сыну бывшего губернатора нужно, чтобы избежать субсидиарной ответственности перед кредиторами «Монтажника». Долги перед кредиторами приближаются к двум млрд рублей.

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Арбитражный суд Челябинской области назначил сыну челябинского экс-губернатора Александру Дубровскому управляющего, который будет заниматься реструктуризацией долгов. Согласно данным суда, финансовым управляющим Дубровского-младшего назначен Сергей Бурмистров из Екатеринбурга. «Ввести в отношении Дубровского Александра Борисовича процедуру реструктуризации долгов гражданина. Утвердить финансовым управляющим Сергея Бурмистрова, члена ассоциации „Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих“», — говорится в документах арбитражного суда. Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры реструктуризации долгов назначено на 31 мая. Согласно данным из открытых источников, Бурмистров живет в Екатеринбурге. URA.RU связалось с ним, но Бурмистров сообщил, что не сможет дать оперативный комментарий, поскольку находится на судебном заседании. Дубровский-младший был признан банкротом 25 января. Заявление о банкротстве Дубровский подал сам 6 сентября 2021 года. Представители Дубровских от общения со СМИ отказываются. Источник URA.RU ранее сообщал, что банкротство сыну бывшего губернатора нужно, чтобы избежать субсидиарной ответственности перед кредиторами «Монтажника». Долги перед кредиторами приближаются к двум млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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