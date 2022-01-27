27 января 2022

Куйвашев: почему врачи не проводят медосмотр перед вакцинацией

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, пресс-конференция
Губернатор отметил, что нельзя привиться без обязательного осмотра терапевтом Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему врачи не проводят полное обследование людей перед вакцинацией от COVID-19. По словам главы региона, полностью проверить здоровье невозможно. Об этом он написал на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

«Полное обследование каждого, кто приходит в пункт вакцинации, вряд ли возможно. Прежде чем сделать прививку, вас обязательно попросят заполнить анкету, которая содержит вопросы и о хронических болезнях и об аллергических реакциях. Нельзя привиться без обязательного осмотра терапевтом. Поверьте, все наши медработники, работающие на пунктах вакцинации, прошли специальную подготовку и прекрасно осведомлены о противопоказаниях», — сообщил Куйвашев.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу единой горячей линии 122 в связи ростом числа заболевших COVID. Также сообщалось, что на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией пришли студенты-медики и волонтеры.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему врачи не проводят полное обследование людей перед вакцинацией от COVID-19. По словам главы региона, полностью проверить здоровье невозможно. Об этом он написал на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос подписчика. «Полное обследование каждого, кто приходит в пункт вакцинации, вряд ли возможно. Прежде чем сделать прививку, вас обязательно попросят заполнить анкету, которая содержит вопросы и о хронических болезнях и об аллергических реакциях. Нельзя привиться без обязательного осмотра терапевтом. Поверьте, все наши медработники, работающие на пунктах вакцинации, прошли специальную подготовку и прекрасно осведомлены о противопоказаниях», — сообщил Куйвашев. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу единой горячей линии 122 в связи ростом числа заболевших COVID. Также сообщалось, что на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией пришли студенты-медики и волонтеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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