Куйвашев: почему врачи не проводят медосмотр перед вакцинацией

28 января 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

Губернатор отметил, что нельзя привиться без обязательного осмотра терапевтом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему врачи не проводят полное обследование людей перед вакцинацией от COVID-19. По словам главы региона, полностью проверить здоровье невозможно. Об этом он написал на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос подписчика. «Полное обследование каждого, кто приходит в пункт вакцинации, вряд ли возможно. Прежде чем сделать прививку, вас обязательно попросят заполнить анкету, которая содержит вопросы и о хронических болезнях и об аллергических реакциях. Нельзя привиться без обязательного осмотра терапевтом. Поверьте, все наши медработники, работающие на пунктах вакцинации, прошли специальную подготовку и прекрасно осведомлены о противопоказаниях», — сообщил Куйвашев. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу единой горячей линии 122 в связи ростом числа заболевших COVID. Также сообщалось, что на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией пришли студенты-медики и волонтеры. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему врачи не проводят полное обследование людей перед вакцинацией от COVID-19. По словам главы региона, полностью проверить здоровье невозможно. Об этом он написал на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос подписчика. «Полное обследование каждого, кто приходит в пункт вакцинации, вряд ли возможно. Прежде чем сделать прививку, вас обязательно попросят заполнить анкету, которая содержит вопросы и о хронических болезнях и об аллергических реакциях. Нельзя привиться без обязательного осмотра терапевтом. Поверьте, все наши медработники, работающие на пунктах вакцинации, прошли специальную подготовку и прекрасно осведомлены о противопоказаниях», — сообщил Куйвашев. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу единой горячей линии 122 в связи ростом числа заболевших COVID. Также сообщалось, что на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией пришли студенты-медики и волонтеры.