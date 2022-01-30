30 января 2022
28 января 2022
27 января 2022

Жителей ХМАО напугали сообщениями об эвакуации из домов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Минирование пункта доставки магазина La Moda. Екатеринбург, мчс, эвакуация, пожарная машина, безопасность, оцепление
По лжесообщению, 6 февраля жители улицы Роднина должны покинуть свои квартиры и отправиться в пункты временного размещения Фото:

Жителей Ханты-Мансийска напугали объявлениями об эвакуации из домов, на двери подъездов расклеили объявления о скорых учениях МЧС, во время которых жители окружной столицы должны были переехать в пункты временного размещения. Эту информацию опровергли в региональном управлении МЧС.

«В городе начали распространяться фейковые объявления о предстоящей эвакуации, связанной с якобы учениями МЧС. В предупреждении было написано, что операция будто бы начнется 6 февраля, но никаких мероприятий такого масштаба на указанную дату управлением не запланировано», — говорит в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что лжеатаке подверглись дома по улице Роднина. В управлении призвали жителей окружной столицы пользоваться официальными источниками информации и не паниковать.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске из-за угрозы теракта массово эвакуируют школы. Преподавательский состав и учащихся оперативно эвакуировали, взрывных устройств в учебных заведениях обнаружено не было.

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Жителей Ханты-Мансийска напугали объявлениями об эвакуации из домов, на двери подъездов расклеили объявления о скорых учениях МЧС, во время которых жители окружной столицы должны были переехать в пункты временного размещения. Эту информацию опровергли в региональном управлении МЧС. «В городе начали распространяться фейковые объявления о предстоящей эвакуации, связанной с якобы учениями МЧС. В предупреждении было написано, что операция будто бы начнется 6 февраля, но никаких мероприятий такого масштаба на указанную дату управлением не запланировано», — говорит в пресс-службе ведомства. Сообщается, что лжеатаке подверглись дома по улице Роднина. В управлении призвали жителей окружной столицы пользоваться официальными источниками информации и не паниковать. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске из-за угрозы теракта массово эвакуируют школы. Преподавательский состав и учащихся оперативно эвакуировали, взрывных устройств в учебных заведениях обнаружено не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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