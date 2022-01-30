Жителей ХМАО напугали сообщениями об эвакуации из домов. Фото

31 января 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

По лжесообщению, 6 февраля жители улицы Роднина должны покинуть свои квартиры и отправиться в пункты временного размещения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Ханты-Мансийска напугали объявлениями об эвакуации из домов, на двери подъездов расклеили объявления о скорых учениях МЧС, во время которых жители окружной столицы должны были переехать в пункты временного размещения. Эту информацию опровергли в региональном управлении МЧС. «В городе начали распространяться фейковые объявления о предстоящей эвакуации, связанной с якобы учениями МЧС. В предупреждении было написано, что операция будто бы начнется 6 февраля, но никаких мероприятий такого масштаба на указанную дату управлением не запланировано», — говорит в пресс-службе ведомства. Сообщается, что лжеатаке подверглись дома по улице Роднина. В управлении призвали жителей окружной столицы пользоваться официальными источниками информации и не паниковать. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске из-за угрозы теракта массово эвакуируют школы. Преподавательский состав и учащихся оперативно эвакуировали, взрывных устройств в учебных заведениях обнаружено не было. Управление МЧС по ХМАО Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителей Ханты-Мансийска напугали объявлениями об эвакуации из домов, на двери подъездов расклеили объявления о скорых учениях МЧС, во время которых жители окружной столицы должны были переехать в пункты временного размещения. Эту информацию опровергли в региональном управлении МЧС. «В городе начали распространяться фейковые объявления о предстоящей эвакуации, связанной с якобы учениями МЧС. В предупреждении было написано, что операция будто бы начнется 6 февраля, но никаких мероприятий такого масштаба на указанную дату управлением не запланировано», — говорит в пресс-службе ведомства. Сообщается, что лжеатаке подверглись дома по улице Роднина. В управлении призвали жителей окружной столицы пользоваться официальными источниками информации и не паниковать. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске из-за угрозы теракта массово эвакуируют школы. Преподавательский состав и учащихся оперативно эвакуировали, взрывных устройств в учебных заведениях обнаружено не было.