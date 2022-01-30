Пермячка 200 раз звонила в больницу, но не попала на прием

Жители Соликамска (Пермский край) не могут дозвониться до врачей и попасть на прием к специалистам. Некоторые горожане не оставляют попыток связаться с врачами и звонят по 100-200 раз.
«Я с 196-й попытки так и не дозвонилась, параллельно еще набирала со стационарного, но увы», — пишет местная жительница в группе «Типичный Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». Другие горожане сообщают, что у них после 100 с лишним раз все-таки получается дозвониться до оператора.
В комментариях жители Соликамска делятся разными номерами, по которым смогли дозвониться до больниц. Однако другим пользователям везет меньше. «Мне ответили со 110-го звонка», «Я с 8 утра звоню — тишина», — пишут местные жители. Некоторые советуют звонить в скорую, однако большинство пользователей отмечает, что там либо перенаправляют в больницу, либо ждать приезда бригады приходится целый день. Краевой минздрав в соцсетях пытается успокоить пользователей и просит отнестись к ситуации с пониманием.
Ранее URA.RU также писало об огромных очередях в пермских клиниках. Пермяки проводят по очереди более пяти часов, но так и не могут дождаться приема.
Жители Соликамска (Пермский край) не могут дозвониться до врачей и попасть на прием к специалистам. Некоторые горожане не оставляют попыток связаться с врачами и звонят по 100-200 раз. «Я с 196-й попытки так и не дозвонилась, параллельно еще набирала со стационарного, но увы», — пишет местная жительница в группе «Типичный Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». Другие горожане сообщают, что у них после 100 с лишним раз все-таки получается дозвониться до оператора. В комментариях жители Соликамска делятся разными номерами, по которым смогли дозвониться до больниц. Однако другим пользователям везет меньше. «Мне ответили со 110-го звонка», «Я с 8 утра звоню — тишина», — пишут местные жители. Некоторые советуют звонить в скорую, однако большинство пользователей отмечает, что там либо перенаправляют в больницу, либо ждать приезда бригады приходится целый день. Краевой минздрав в соцсетях пытается успокоить пользователей и просит отнестись к ситуации с пониманием. Ранее URA.RU также писало об огромных очередях в пермских клиниках. Пермяки проводят по очереди более пяти часов, но так и не могут дождаться приема.