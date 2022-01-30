30 января 2022
28 января 2022

Пермячка 200 раз звонила в больницу, но не попала на прием

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина скорой помощи. Курган , скорая помощь, машина скорой помощи, мед помощь, вызов врача, ковид 19
Пользователи в соцсетях жалуются, что скорую помощь приходится ждать весь день Фото:

Жители Соликамска (Пермский край) не могут дозвониться до врачей и попасть на прием к специалистам. Некоторые горожане не оставляют попыток связаться с врачами и звонят по 100-200 раз.

«Я с 196-й попытки так и не дозвонилась, параллельно еще набирала со стационарного, но увы», — пишет местная жительница в группе «Типичный Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». Другие горожане сообщают, что у них после 100 с лишним раз все-таки получается дозвониться до оператора.

В комментариях жители Соликамска делятся разными номерами, по которым смогли дозвониться до больниц. Однако другим пользователям везет меньше. «Мне ответили со 110-го звонка», «Я с 8 утра звоню — тишина», — пишут местные жители. Некоторые советуют звонить в скорую, однако большинство пользователей отмечает, что там либо перенаправляют в больницу, либо ждать приезда бригады приходится целый день. Краевой минздрав в соцсетях пытается успокоить пользователей и просит отнестись к ситуации с пониманием.

Ранее URA.RU также писало об огромных очередях в пермских клиниках. Пермяки проводят по очереди более пяти часов, но так и не могут дождаться приема.

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Жители Соликамска (Пермский край) не могут дозвониться до врачей и попасть на прием к специалистам. Некоторые горожане не оставляют попыток связаться с врачами и звонят по 100-200 раз. «Я с 196-й попытки так и не дозвонилась, параллельно еще набирала со стационарного, но увы», — пишет местная жительница в группе «Типичный Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». Другие горожане сообщают, что у них после 100 с лишним раз все-таки получается дозвониться до оператора. В комментариях жители Соликамска делятся разными номерами, по которым смогли дозвониться до больниц. Однако другим пользователям везет меньше. «Мне ответили со 110-го звонка», «Я с 8 утра звоню — тишина», — пишут местные жители. Некоторые советуют звонить в скорую, однако большинство пользователей отмечает, что там либо перенаправляют в больницу, либо ждать приезда бригады приходится целый день. Краевой минздрав в соцсетях пытается успокоить пользователей и просит отнестись к ситуации с пониманием. Ранее URA.RU также писало об огромных очередях в пермских клиниках. Пермяки проводят по очереди более пяти часов, но так и не могут дождаться приема.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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