31 января 2022

WP: США получили от РФ ответ на предложения по безопасности

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Виды, здания, министерства. Москва, сша, флаг сша, посольство сша, флаг америки
Раскрывать содержание ответа РФ в американской администрации отказались Фото:
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Переговоры России и НАТО

Москва дала письменный ответ Вашингтону на отправленные США в адрес РФ предложения по безопасности. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России», — передает слова представителя американской администрации The Washington Post. Отмечается, что раскрывать содержание письма чиновник отказался.

Россия в декабре передала США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Россия предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик. Россия и США не должны развертывать ядерное оружие за границей и обязаны ликвидировать ядерную инфраструктуру за рубежом. Среди предложений — не проводить военные учения и тренировки. Также стороны не должны развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, а также размещать боевые самолеты и надводные корабли.

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Москва дала письменный ответ Вашингтону на отправленные США в адрес РФ предложения по безопасности. Об этом сообщила газета The Washington Post. «Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России», — передает слова представителя американской администрации The Washington Post. Отмечается, что раскрывать содержание письма чиновник отказался. Россия в декабре передала США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Россия предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик. Россия и США не должны развертывать ядерное оружие за границей и обязаны ликвидировать ядерную инфраструктуру за рубежом. Среди предложений — не проводить военные учения и тренировки. Также стороны не должны развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, а также размещать боевые самолеты и надводные корабли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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