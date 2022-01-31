WP: США получили от РФ ответ на предложения по безопасности

01 февраля 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Раскрывать содержание ответа РФ в американской администрации отказались Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Москва дала письменный ответ Вашингтону на отправленные США в адрес РФ предложения по безопасности. Об этом сообщила газета The Washington Post. «Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России», — передает слова представителя американской администрации The Washington Post. Отмечается, что раскрывать содержание письма чиновник отказался. Россия в декабре передала США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Россия предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик. Россия и США не должны развертывать ядерное оружие за границей и обязаны ликвидировать ядерную инфраструктуру за рубежом. Среди предложений — не проводить военные учения и тренировки. Также стороны не должны развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, а также размещать боевые самолеты и надводные корабли. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Москва дала письменный ответ Вашингтону на отправленные США в адрес РФ предложения по безопасности. Об этом сообщила газета The Washington Post. «Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России», — передает слова представителя американской администрации The Washington Post. Отмечается, что раскрывать содержание письма чиновник отказался. Россия в декабре передала США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Россия предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик. Россия и США не должны развертывать ядерное оружие за границей и обязаны ликвидировать ядерную инфраструктуру за рубежом. Среди предложений — не проводить военные учения и тренировки. Также стороны не должны развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, а также размещать боевые самолеты и надводные корабли.