31 января 2022
30 января 2022
28 января 2022

В ХМАО из-за выброса газа пострадали люди

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре пострадали четыре человека при выбросе газа на месторождении Фото:

Из-за выброса газа на месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского пострадали четыре человека. По данным источника в региональных экстренных службах, погибших нет.

«При проведении работ, по предварительной информации, во время спуска перфоратора в скважину, на месторождении в Сургутском районе произошел выброс газа. Пострадали четыре человека, они доставлены в больницу с ожогами. Погибших нет, пожар потушен», — передает ТАСС слова источника.

Прокуратура ХМАО организовала проверку по данному происшествию. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Югра попала в список российских регионов с самым загрязненным воздухом по итогам 2019 года. По показателям выбросов в атмосферу в топ-10 регионов вошли нефтегазовый Ханты-Мансийский автономный округ (1343 тыс. тонн). Следом идет Свердловская область (1036 тысяч тонн), на пятом месте разместился ЯНАО (787 тысяч тонн).

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Из-за выброса газа на месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского пострадали четыре человека. По данным источника в региональных экстренных службах, погибших нет. «При проведении работ, по предварительной информации, во время спуска перфоратора в скважину, на месторождении в Сургутском районе произошел выброс газа. Пострадали четыре человека, они доставлены в больницу с ожогами. Погибших нет, пожар потушен», — передает ТАСС слова источника. Прокуратура ХМАО организовала проверку по данному происшествию. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Югра попала в список российских регионов с самым загрязненным воздухом по итогам 2019 года. По показателям выбросов в атмосферу в топ-10 регионов вошли нефтегазовый Ханты-Мансийский автономный округ (1343 тыс. тонн). Следом идет Свердловская область (1036 тысяч тонн), на пятом месте разместился ЯНАО (787 тысяч тонн).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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