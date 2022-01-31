В ХМАО из-за выброса газа пострадали люди

В Югре пострадали четыре человека при выбросе газа на месторождении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за выброса газа на месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского пострадали четыре человека. По данным источника в региональных экстренных службах, погибших нет.

«При проведении работ, по предварительной информации, во время спуска перфоратора в скважину, на месторождении в Сургутском районе произошел выброс газа. Пострадали четыре человека, они доставлены в больницу с ожогами. Погибших нет, пожар потушен», — передает ТАСС слова источника.

Прокуратура ХМАО организовала проверку по данному происшествию. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Югра попала в список российских регионов с самым загрязненным воздухом по итогам 2019 года. По показателям выбросов в атмосферу в топ-10 регионов вошли нефтегазовый Ханты-Мансийский автономный округ (1343 тыс. тонн). Следом идет Свердловская область (1036 тысяч тонн), на пятом месте разместился ЯНАО (787 тысяч тонн).