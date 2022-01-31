СК проверяет месторождение в ХМАО, где произошел пожар

01 февраля 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

В результате возгорания газовоздушной смеси четыре вахтовика были доставлены в больницу с ожогами от 10 до 19% тела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU СК начал проверку по факту возгорания газовоздушной смеси на месторождении Тортасинское, из-за которого пострадали четыре вахтовика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО. «Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси на буровой установке. Для установления объективной картины произошедшего, в том числе причины происшествия, тяжести вреда здоровью потерпевших, проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначены экспертизы», — говорит пресс-секретарь. По предварительным данным, 31 января вечером в районе 20 часов, на одной из скважин месторождения произошло возгорание газовоздушной смеси во время производства работ. В результате пожара четыре работника вахтовика в возрасте 33, 38 и 43 лет с ожогами от 10 до 19% поверхности тела были доставлены в больницу Лянтора, один из них — в реанимацию отделение. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за выброса газа пострадали люди. По предварительной информации, выброс и возгорание произошли во время спуска перфоратора в скважину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

СК начал проверку по факту возгорания газовоздушной смеси на месторождении Тортасинское, из-за которого пострадали четыре вахтовика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО. «Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси на буровой установке. Для установления объективной картины произошедшего, в том числе причины происшествия, тяжести вреда здоровью потерпевших, проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначены экспертизы», — говорит пресс-секретарь. По предварительным данным, 31 января вечером в районе 20 часов, на одной из скважин месторождения произошло возгорание газовоздушной смеси во время производства работ. В результате пожара четыре работника вахтовика в возрасте 33, 38 и 43 лет с ожогами от 10 до 19% поверхности тела были доставлены в больницу Лянтора, один из них — в реанимацию отделение. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за выброса газа пострадали люди. По предварительной информации, выброс и возгорание произошли во время спуска перфоратора в скважину.