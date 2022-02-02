В Кремле подготовили план по противодействию санкциям США

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
У Москвы есть планы, как противостоять блокировке операций в долларах, заявил Дмитрий Песков Фото:

У Москвы есть план по хеджированию рисков и минимизации последствий от возможных санкций и блокировки операций в долларах, которыми угрожает США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«В Кремле безусловно обеспокоены [угрозами санкций], потому что поведение США непредсказуемо на международном уровне в этом плане. Планы есть по хеджированию (открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков, — прим. ред.) рисков и минимизации последствий подобных непредсказуемый действий. Но мы призываем США отказаться от провокационных действий и нагнетания напряженности в Европе», — заявил Песков.

Ранее российский посол в Китае Андрей Денисов заявил, что Пекин и Москва совместно борются с санкциями США. Он уточнил, что природа западных санкций против РФ и Китая отличается. Если антироссийские санкции носят политический характер, то санкции против Китая призваны сдержать экономический рост страны.

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У Москвы есть план по хеджированию рисков и минимизации последствий от возможных санкций и блокировки операций в долларах, которыми угрожает США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В Кремле безусловно обеспокоены [угрозами санкций], потому что поведение США непредсказуемо на международном уровне в этом плане. Планы есть по хеджированию (открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков, — прим. ред.) рисков и минимизации последствий подобных непредсказуемый действий. Но мы призываем США отказаться от провокационных действий и нагнетания напряженности в Европе», — заявил Песков. Ранее российский посол в Китае Андрей Денисов заявил, что Пекин и Москва совместно борются с санкциями США. Он уточнил, что природа западных санкций против РФ и Китая отличается. Если антироссийские санкции носят политический характер, то санкции против Китая призваны сдержать экономический рост страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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