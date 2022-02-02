В Кремле подготовили план по противодействию санкциям США

02 февраля 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

У Москвы есть планы, как противостоять блокировке операций в долларах, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU У Москвы есть план по хеджированию рисков и минимизации последствий от возможных санкций и блокировки операций в долларах, которыми угрожает США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В Кремле безусловно обеспокоены [угрозами санкций], потому что поведение США непредсказуемо на международном уровне в этом плане. Планы есть по хеджированию (открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков, — прим. ред.) рисков и минимизации последствий подобных непредсказуемый действий. Но мы призываем США отказаться от провокационных действий и нагнетания напряженности в Европе», — заявил Песков. Ранее российский посол в Китае Андрей Денисов заявил, что Пекин и Москва совместно борются с санкциями США. Он уточнил, что природа западных санкций против РФ и Китая отличается. Если антироссийские санкции носят политический характер, то санкции против Китая призваны сдержать экономический рост страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У Москвы есть план по хеджированию рисков и минимизации последствий от возможных санкций и блокировки операций в долларах, которыми угрожает США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В Кремле безусловно обеспокоены [угрозами санкций], потому что поведение США непредсказуемо на международном уровне в этом плане. Планы есть по хеджированию (открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков, — прим. ред.) рисков и минимизации последствий подобных непредсказуемый действий. Но мы призываем США отказаться от провокационных действий и нагнетания напряженности в Европе», — заявил Песков. Ранее российский посол в Китае Андрей Денисов заявил, что Пекин и Москва совместно борются с санкциями США. Он уточнил, что природа западных санкций против РФ и Китая отличается. Если антироссийские санкции носят политический характер, то санкции против Китая призваны сдержать экономический рост страны.