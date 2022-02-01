01 февраля 2022

Пермскую сторонницу Навального вызвали на допрос в СК

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция Алексей Грибанов и Александр Филиппов. Пермь, портрет, семенова александра
Александра Семенова заявила, что находится за пределами Перми и на допрос не пойдет Фото:
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Пермскую активистку, экс-кандидата в депутаты городской думы Александру Семенову вызвали в следственный комитет. Силовики хотят допросить ее по делу ФБК и штабов Алексея Навального (организации признаны в РФ экстремистскими, иноагентами, запрещены и ликвидированы по решению суда, сам оппозиционер внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщил экс-руководитель местного штаба Сергей Ухов.

«Александру Семенову вызывают на допрос в Следственный комитет Пермского края в качестве свидетеля по уголовному делу ФБК и штабов Навального. Следователь Кильдебаев Альберт Рифович говорит, что пришло поручение из Москвы опросить больше 15 человек из Пермского края», — написал Ухов в Instagram.

Семенова в беседе с URA.RU подтвердила факт вызова на допрос, но заявила, что в СК не пойдет, так как находится за пределами Перми. Где она сейчас, и как долго продлится ее отсутствие, активистка предпочла не говорить.

Семенова осенью 2021 года пыталась избраться в депутаты Пермской городской думы. Ее сняли с выборов по решению суда, который установил связь активистки со штабом Навального. Ранее она писала в соцсетях посты об акциях в поддержку оппозиционера и сама участвовала в них.

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Пермскую активистку, экс-кандидата в депутаты городской думы Александру Семенову вызвали в следственный комитет. Силовики хотят допросить ее по делу ФБК и штабов Алексея Навального (организации признаны в РФ экстремистскими, иноагентами, запрещены и ликвидированы по решению суда, сам оппозиционер внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщил экс-руководитель местного штаба Сергей Ухов. «Александру Семенову вызывают на допрос в Следственный комитет Пермского края в качестве свидетеля по уголовному делу ФБК и штабов Навального. Следователь Кильдебаев Альберт Рифович говорит, что пришло поручение из Москвы опросить больше 15 человек из Пермского края», — написал Ухов в Instagram. Семенова в беседе с URA.RU подтвердила факт вызова на допрос, но заявила, что в СК не пойдет, так как находится за пределами Перми. Где она сейчас, и как долго продлится ее отсутствие, активистка предпочла не говорить. Семенова осенью 2021 года пыталась избраться в депутаты Пермской городской думы. Ее сняли с выборов по решению суда, который установил связь активистки со штабом Навального. Ранее она писала в соцсетях посты об акциях в поддержку оппозиционера и сама участвовала в них.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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