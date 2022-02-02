В Перми младшеклассников оставили без еды на время дистанта

Школьные повара могут отдохнуть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми ученики 1-4 классов не будут получать сухие пайки во время дистанционного обучения, в отличие от старшеклассников. В мэрии Перми URA.RU пояснили, что постановление краевого правительства о бесплатном питании ребят из начальной школы предусматривает горячие блюда.

«Постановление правительства Пермского края №482-п определяет, что бесплатное горячее питание предоставляется в столовых школ во время учебного процесса. Оно предусматривает наличие горячего блюда. При этом в дни, когда обучающийся не посещает школу, горячее питание не предоставляется и стоимость горячего питания не возмещается», — сообщили в городском департаменте образования. В мэрии подчеркнули, что деньги, выделенные из бюджета на питание, будут потрачены на эти же цели, когда школы вернутся к очному формату работы.

Бесплатное горячее питание в школах для 1-4 классов было ранее организовано по поручению президента РФ Владимира Путина. К федеральным средствам бюджет Пермского края добавляет на эти цели свои, рассказывал губернатор Дмитрий Махонин. «Горячее питание — это прежде всего вклад в физическое развитие наших детей и в их здоровье, поэтому оно должно быть организовано не для галочки», — цитировал главу региона сайт правительства Прикамья весной 2021 года.

Школы Перми и ряда других городов Прикамья перевели на онлайн-формат с 3 по 9 февраля из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ среди подростков. Министр образования Прикамья Раиса Кассина на брифинге для СМИ говорила, что отдельные категории учеников 5-11 классов получат сухие пайки на шесть дней. Речь идет о детях из малоимущих семей, многодетных семей, школьниках с ОВЗ, а также учениках коррекционных школ. В мэрии Перми сообщили, что продуктовые наборы можно будет получить только с 7 февраля.

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