В гараже жителя ХМАО нашли сотни литров контрафактного алкоголя

В Нижневартовске при обыске полицейские нашли 850 литров суррогатного алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В гараже жителя Нижневартовска сотрудники полиции обнаружили 850 литров контрафактного алкоголя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Злоумышленник хранил более 850 литров спиртосодержащей продукции в гаражном боксе с целью сбыта. Необходимых сопроводительных документов на товар, подтверждающих легальность производства и оборота, сотрудникам полиции он не предоставил», — сказали в пресс-службе.

При обыске силовики обнаружили 69 пятилитровых пластиковых бутылок немаркированной водки и коньяка. Мужчина закупал алкоголь в Санкт-Петербурге, и в течение года торговал им в ХМАО. Общая стоимость суррогатного алкоголя составила более 300 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, на данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что отравления алкоголем в ХМАО и Тюмени расследует Генпрокуратура. Надзорным органам на местах дана задача в максимально короткие сроки обеспечить изъятие контрафактного алкоголя из оборота.