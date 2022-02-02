02 февраля 2022
01 февраля 2022

В гараже жителя ХМАО нашли сотни литров контрафактного алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, вино, суррогатный алкоголь
В Нижневартовске при обыске полицейские нашли 850 литров суррогатного алкоголя Фото:

В гараже жителя Нижневартовска сотрудники полиции обнаружили 850 литров контрафактного алкоголя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Злоумышленник хранил более 850 литров спиртосодержащей продукции в гаражном боксе с целью сбыта. Необходимых сопроводительных документов на товар, подтверждающих легальность производства и оборота, сотрудникам полиции он не предоставил», — сказали в пресс-службе.

При обыске силовики обнаружили 69 пятилитровых пластиковых бутылок немаркированной водки и коньяка. Мужчина закупал алкоголь в Санкт-Петербурге, и в течение года торговал им в ХМАО. Общая стоимость суррогатного алкоголя составила более 300 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, на данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что отравления алкоголем в ХМАО и Тюмени расследует Генпрокуратура. Надзорным органам на местах дана задача в максимально короткие сроки обеспечить изъятие контрафактного алкоголя из оборота.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В гараже жителя Нижневартовска сотрудники полиции обнаружили 850 литров контрафактного алкоголя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Злоумышленник хранил более 850 литров спиртосодержащей продукции в гаражном боксе с целью сбыта. Необходимых сопроводительных документов на товар, подтверждающих легальность производства и оборота, сотрудникам полиции он не предоставил», — сказали в пресс-службе. При обыске силовики обнаружили 69 пятилитровых пластиковых бутылок немаркированной водки и коньяка. Мужчина закупал алкоголь в Санкт-Петербурге, и в течение года торговал им в ХМАО. Общая стоимость суррогатного алкоголя составила более 300 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, на данный момент он находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что отравления алкоголем в ХМАО и Тюмени расследует Генпрокуратура. Надзорным органам на местах дана задача в максимально короткие сроки обеспечить изъятие контрафактного алкоголя из оборота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...