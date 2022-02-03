03 февраля 2022

Минпромторг назвал страну-партнера выставки «Иннопром»

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Иннопром-2021, первый день. Екатеринбург, иннопром, манипулятор, выставка техники
Двенадцатая выставка «Иннопрома» пройдет 4—7 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Фото:
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ИННОПРОМ

Республика Казахстан в 2022 году станет партнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли РФ на официальном сайте.

«Республика Казахстан в 2022 году станет страной-партнером „Международной промышленной выставки Иннопром“. Главой оргкомитета „Иннопрома“ является министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров», — сообщает ведомство.

Министр Мантуров отметил, что товарооборот между РФ и Казахстаном в прошлом году вырос на 30%. На данный момент российские инвесторы вложили в проекты Казахстана около 36 миллиардов долларов. «Уверен, что „Иннопром-2022“ поддержит позитивную динамику развития и укрепления наших торгово-экономических отношений», — отметил Мантуров. В этом году выставка пройдет 4—7 июля.

В 2021 году «Иннопром» прошел с 5 по 8 июля в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений доступ на форум получили только представители власти и бизнеса. Открытие выставки посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

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Республика Казахстан в 2022 году станет партнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли РФ на официальном сайте. «Республика Казахстан в 2022 году станет страной-партнером „Международной промышленной выставки Иннопром“. Главой оргкомитета „Иннопрома“ является министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров», — сообщает ведомство. Министр Мантуров отметил, что товарооборот между РФ и Казахстаном в прошлом году вырос на 30%. На данный момент российские инвесторы вложили в проекты Казахстана около 36 миллиардов долларов. «Уверен, что „Иннопром-2022“ поддержит позитивную динамику развития и укрепления наших торгово-экономических отношений», — отметил Мантуров. В этом году выставка пройдет 4—7 июля. В 2021 году «Иннопром» прошел с 5 по 8 июля в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений доступ на форум получили только представители власти и бизнеса. Открытие выставки посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
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