Минпромторг назвал страну-партнера выставки «Иннопром»

Двенадцатая выставка «Иннопрома» пройдет 4—7 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Республика Казахстан в 2022 году станет партнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли РФ на официальном сайте.

«Республика Казахстан в 2022 году станет страной-партнером „Международной промышленной выставки Иннопром“. Главой оргкомитета „Иннопрома“ является министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров», — сообщает ведомство.

Министр Мантуров отметил, что товарооборот между РФ и Казахстаном в прошлом году вырос на 30%. На данный момент российские инвесторы вложили в проекты Казахстана около 36 миллиардов долларов. «Уверен, что „Иннопром-2022“ поддержит позитивную динамику развития и укрепления наших торгово-экономических отношений», — отметил Мантуров. В этом году выставка пройдет 4—7 июля.

В 2021 году «Иннопром» прошел с 5 по 8 июля в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений доступ на форум получили только представители власти и бизнеса. Открытие выставки посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин