В Екатеринбурге под снос пойдет целый квартал на Вторчермете: как он выглядит

Под снос попадут 13 домов в районе улиц Селькоровской и Мусоргского
В Екатеринбурге снесут 13 жилых домов в границах улиц Селькоровской, Мусоргского, Газорезчиков, Окружной и переулка Обходного (южная часть района Вторчермет) ради новостроек. Землю выделили под комплексное развитие территории. Корреспондент URA.RU съездил на этот участок и посмотрел, что здесь находится.
