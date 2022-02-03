В деревнях ХМАО построят пять новых больниц

В пяти деревнях ХМАО до конца года построят медицинские учреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деревнях ХМАО до конца года введут в эксплуатацию пять медицинских учреждений. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

«В текущем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения, будет завершено строительство и введено в эксплуатацию пять объектов здравоохранения. Это врачебная амбулатория с дневным стационаром в селе Локосово», — сказала Комарова.

Глава региона добавила, что речь идет о врачебной амбулатории в селах Локосово и Сергино. А также о филиале больницы в деревне Русскинская и фельдшерско-акушерском пункте в деревнях Белогорье и Ягурьях.

Ранее URA.RU писало, что в труднодоступных поселениях ХМАО завершили прокладывать скоростной интернет для школ и больниц. Тогда порядка 351 учреждений были подключены к сети.