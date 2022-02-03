03 февраля 2022
02 февраля 2022

В деревнях ХМАО построят пять новых больниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на строительстве областной инфекционной больницы. Челябинск , строители, стройка, инфекционная больница
В пяти деревнях ХМАО до конца года построят медицинские учреждения Фото:

В деревнях ХМАО до конца года введут в эксплуатацию пять медицинских учреждений. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

«В текущем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения, будет завершено строительство и введено в эксплуатацию пять объектов здравоохранения. Это врачебная амбулатория с дневным стационаром в селе Локосово», — сказала Комарова.

Глава региона добавила, что речь идет о врачебной амбулатории в селах Локосово и Сергино. А также о филиале больницы в деревне Русскинская и фельдшерско-акушерском пункте в деревнях Белогорье и Ягурьях.

Ранее URA.RU писало, что в труднодоступных поселениях ХМАО завершили прокладывать скоростной интернет для школ и больниц. Тогда порядка 351 учреждений были подключены к сети.

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В деревнях ХМАО до конца года введут в эксплуатацию пять медицинских учреждений. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова. «В текущем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения, будет завершено строительство и введено в эксплуатацию пять объектов здравоохранения. Это врачебная амбулатория с дневным стационаром в селе Локосово», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что речь идет о врачебной амбулатории в селах Локосово и Сергино. А также о филиале больницы в деревне Русскинская и фельдшерско-акушерском пункте в деревнях Белогорье и Ягурьях. Ранее URA.RU писало, что в труднодоступных поселениях ХМАО завершили прокладывать скоростной интернет для школ и больниц. Тогда порядка 351 учреждений были подключены к сети.
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