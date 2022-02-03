Челябинский депутат Госдумы назвал виновных в нападении собак

По мнению парламентария, реализацию закона саботируют на местах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов 4 февраля в эфире «Первого канала» назвал виновных в нападении собак на людей. По мнению парламентария, в регионах есть представители местного бизнеса, которые саботируют закон об ответственном обращении с животными.

«Раньше контракты на отстрел животных в регионах получали компании, которые занимались мусором, дорогами и в нагрузку им давали собак. Сейчас эта публика истошно сопротивляется реализации закона об ответственном обращении с животными», — заявил Бурматов в передаче «Человек и закон».

Ведущие передачи напомнили, что недавно в Забайкалье стая собак загрызла семилетнюю девочку, которая возвращалась из музыкальной школы. Месяц назад в Астрахани собаки насмерть загрызли мужчину, который шел на работу, а в Якутии собаки покусали женщину, доцента местного вуза.

Автор программы Алексей Пиманов напомнил, что в 2018 году был принят закон об ответственном обращении с животными. Согласно ему, отстреливать или подвергать собак эвтаназии больше нельзя. С тех пор общество разделилось на два лагеря: одни кричали, что это гуманный выход, другие, что города заполонят стаи бродячих собак.

«Оказывается, бездомные собаки могут загрызть того, кто их кормит. Наперекор природе, здравому смыслу и всем условным рефлексом. Но мы понимаем, кто здесь корень зла», — заявил Пиманов в завершении сюжета.

Ранее Бурматов заявил, что Минсельхоз РФ готовит поправки, касающиеся маркировки и учета животных в России. Это поможет привлечь к ответственности владельцев собак, которые выпускают своих питомцев на самовыгул, а те сбиваются в стаи и нападают на людей.

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