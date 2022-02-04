В соцсети «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Читатели жалуются на сбои в работе соцсети Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Социальная сеть «ВКонтакте» не работает. Причина — ошибка 504. Об этом URA.RU сообщают читатели, столкнувшиеся с проблемой входа в соцсеть. Отмечается также, что если зайти на свою страницу все же удается, то обновления информации не происходит.

При заходе на сайт у пользователей возникла ошибка 504 Скрин сайта «Вконтакте»