В соцсети «ВКонтакте» произошел массовый сбой

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Социальная сеть
Читатели жалуются на сбои в работе соцсети Фото:

Социальная сеть «ВКонтакте» не работает. Причина — ошибка 504. Об этом URA.RU сообщают читатели, столкнувшиеся с проблемой входа в соцсеть. Отмечается также, что если зайти на свою страницу все же удается, то обновления информации не происходит.

При заходе на сайт у пользователей возникла ошибка 504

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Социальная сеть «ВКонтакте» не работает. Причина — ошибка 504. Об этом URA.RU сообщают читатели, столкнувшиеся с проблемой входа в соцсеть. Отмечается также, что если зайти на свою страницу все же удается, то обновления информации не происходит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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