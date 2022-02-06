Пермская спортсменка поделилась впечатлениями от дебюта на ОИ

Полина Чудинова стала 17-й на своих первых Олимпийских играх Фото: федерация фристайла Пермского края, «ВКонтакте»

Воспитанница СШОР «Огонек» (Чусовой, Пермский край), фристайлистка Полина Чудинова поделилась своими впечатлениями от зимних Олимпийских игр, в которых она впервые принимает участие. В беседе с URA.RU она рассказала, что команда живет в олимпийской деревне, расположенной в горах в 150 км от Пекина.

«Кормят отлично, обслуживание очень хорошее. Правда, холодно в номерах, душевых и автобусах — пока едем до спортивной базы, замерзаем все. Снег на спортивной базе здесь искусственный. Впервые приходится на таком выступать, лыжи очень плохо едут. Настроение очень хорошее, поддержка команды просто шикарная. Болельщики даже какой-то флешмоб устроили, для нас это очень важно», — сказала Чудинова. Спортсменка добавила, что перед стартами слушает музыку, она «помогает настроиться на выступления».

В субботу, 6 февраля, Чудинова вышла в финал Олимпиады в дисциплине могул, но заняла лишь 17-е место. Ее коллега по команде Анастасия Смирнова, которая также представляет Пермский край, выиграла в этой дисциплине бронзу. Еще две спортсменки, Виктория Лазаренко и Анастаси Первушина заняли 23 и 24 места.

Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) стартовала 4 февраля и завершится 20 февраля. В общем медальном зачете сборная России занимает третье место с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

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