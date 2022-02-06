В Москве задержали и отменили более 30 авиарейсов

В аэропортах Москвы задержали 33 рейса за сутки. 14 из трех десятков перелетов были отменены.
В аэропорту Шереметьево были задержаны восемь рейсов, а отменены 10, сообщает «Подмосковье сегодня». Во Внуково семь авиарейсов задержали и три отменили, а в Домодедово задержали четыре рейса и отменили всего один. Отмечается, что в аэропорту Жуковский были задержаны три перелета, но ни один рейс не был отменен.
Ранее сообщалось, что 5 февраля неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Шереметьево. По его словам, был заминирован терминал и четыре рейса.
В аэропортах Москвы задержали 33 рейса за сутки. 14 из трех десятков перелетов были отменены. В аэропорту Шереметьево были задержаны восемь рейсов, а отменены 10, сообщает «Подмосковье сегодня». Во Внуково семь авиарейсов задержали и три отменили, а в Домодедово задержали четыре рейса и отменили всего один. Отмечается, что в аэропорту Жуковский были задержаны три перелета, но ни один рейс не был отменен. Ранее сообщалось, что 5 февраля неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Шереметьево. По его словам, был заминирован терминал и четыре рейса.