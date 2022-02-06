06 февраля 2022
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Пермяк уговорил пьяного незнакомца вместе ограбить магазин

© Служба новостей «URA.RU»
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Попытка ограбления отделения Сбербанка. Екатеринбург, полицейские машины
Пьяный житель Краснокамска во всем сознался полиции Фото:

В Краснокамске (Пермский край) мужчина уговорил пьяного местного жителя ограбить магазин. Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения согласился на преступление, чтобы приобрести еще выпивку, сообщается на сайте МВД по Пермскому краю.

Пьяный мужчина вышел на улицу, чтобы попросить у кого-нибудь из прохожих закурить. Встретив незнакомца, он одолжил у него сигарету, между ними завязался разговор. «Новый приятель предложил зайти в ближайший магазин что-нибудь украсть, а затем продать. Обвиняемый согласился, так как ему были нужны деньги, чтобы приобрести еще алкогольные напитки», — сообщается на сайте ведомства.

Злоумышленники зашли в один из ближайших магазинов, взяли со стеллажей 22 упаковки кофе и убежали из магазина, не заплатив за товар. После ограбления новый знакомый попросил пьяного краснокамца подождать на улице, пока сам он пойдет и продаст похищенное. Однако организатор преступления больше не вернулся. В ходе следствия пьяный парень сознался в содеянном, но про сообщника сказать ничего не смог. Суд назначил ему 8 месяцев в исправительной колонии. Инициатора ограбления еще ищут.

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В Краснокамске (Пермский край) мужчина уговорил пьяного местного жителя ограбить магазин. Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения согласился на преступление, чтобы приобрести еще выпивку, сообщается на сайте МВД по Пермскому краю. Пьяный мужчина вышел на улицу, чтобы попросить у кого-нибудь из прохожих закурить. Встретив незнакомца, он одолжил у него сигарету, между ними завязался разговор. «Новый приятель предложил зайти в ближайший магазин что-нибудь украсть, а затем продать. Обвиняемый согласился, так как ему были нужны деньги, чтобы приобрести еще алкогольные напитки», — сообщается на сайте ведомства. Злоумышленники зашли в один из ближайших магазинов, взяли со стеллажей 22 упаковки кофе и убежали из магазина, не заплатив за товар. После ограбления новый знакомый попросил пьяного краснокамца подождать на улице, пока сам он пойдет и продаст похищенное. Однако организатор преступления больше не вернулся. В ходе следствия пьяный парень сознался в содеянном, но про сообщника сказать ничего не смог. Суд назначил ему 8 месяцев в исправительной колонии. Инициатора ограбления еще ищут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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