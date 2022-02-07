Лукашенко приказал выдать оружие спасателям Беларуси

МЧС Беларуси включат в силовой блок на случай конфликта или военных действий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

МЧС Беларуси вооружится и станет частью силового блока. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко во время совещания по совершенствованию структуры ведомства. Части сотрудников МЧС приказано выдать оружие, чтобы в случае конфликта или военных действий они могли быть задействованы в военных целях наравне с армией.

«Все сотрудники МЧС хотят быть силовым блоком. Силовики — мы так их и считаем. Но для того, чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием. Мое распоряжение было, чтобы мы определились в МЧС, какую часть мы будем вооружать. Кто эти ребята, девчонки, которые там служат? Кто будет носить оружие огнестрельное и будет подготовленными исключительно?» — заявил Лукашенко. Информацию передает белорусский telegram-канал BELTA.

Таким образом, с одной стороны, сотрудники МЧС останутся спасателями. И с другой, будут выполнять функцию силовиков, которые, по словам президента, в случае чрезвычайной ситуации встанут на защиту Родины.

«А для этого надо владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, или мы их будем вооружать еще и какой-то техникой? Думаю, да. И этот актив будет, серьезный актив, и подспорье для нашей армии на случай, если вдруг», — заключил глава республики.

Ранее в МВД Беларуси высказали готовность поделиться с российскими коллегами опытом по пресечению массовых беспорядков. Также сообщалось, что Минск надеется расширить возможности обучения своих силовых кадров в российских вузах и получать информацию по подготовке специалистов по охране особо важных государственных объектов и специальных грузов.

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