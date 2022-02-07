Умер экс-декан одного из факультетов пермского политеха

Борис Юшков ушел из жизни 7 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми умер бывший декан автодорожного факультета политехнического университета Борис Юшков. Он возглавлял подразделение вуза с 1992 по 2012 годы. О смерти ученого сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«7 февраля скончался Борис Семенович Юшков. Все мы помним его как искреннего человека, учителя, наставника, руководителя. Борис Семенович был деканом автодорожного факультета с 1992 до 2012 год. Удивительной чертой его как руководителя было развивать факультет во всех направлениях. На протяжение 20 лет факультет занимал лидирующие позиции в науке, спорте, творчестве», — говорится на сайте минтранса Прикамья.

В министерстве отмечают, что многие его сотрудники — выпускники автодорожного факультета. Именно Юшков дал им старт для достижения профессиональных высот. «Борис Семенович не просто был деканом, он воспитал целое поколение дорожников. Он навсегда останется для нас учителем, старшим наставником и примером настоящего человека», — говорят в минтрансе.