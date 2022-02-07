07 февраля 2022

Умер экс-декан одного из факультетов пермского политеха

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Свеча, траур Москва, свеча, траур, свечка, поминки
Борис Юшков ушел из жизни 7 февраля Фото:

В Перми умер бывший декан автодорожного факультета политехнического университета Борис Юшков. Он возглавлял подразделение вуза с 1992 по 2012 годы. О смерти ученого сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«7 февраля скончался Борис Семенович Юшков. Все мы помним его как искреннего человека, учителя, наставника, руководителя. Борис Семенович был деканом автодорожного факультета с 1992 до 2012 год. Удивительной чертой его как руководителя было развивать факультет во всех направлениях. На протяжение 20 лет факультет занимал лидирующие позиции в науке, спорте, творчестве», — говорится на сайте минтранса Прикамья.

В министерстве отмечают, что многие его сотрудники — выпускники автодорожного факультета. Именно Юшков дал им старт для достижения профессиональных высот. «Борис Семенович не просто был деканом, он воспитал целое поколение дорожников. Он навсегда останется для нас учителем, старшим наставником и примером настоящего человека», — говорят в минтрансе.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми умер бывший декан автодорожного факультета политехнического университета Борис Юшков. Он возглавлял подразделение вуза с 1992 по 2012 годы. О смерти ученого сообщили в министерстве транспорта Пермского края. «7 февраля скончался Борис Семенович Юшков. Все мы помним его как искреннего человека, учителя, наставника, руководителя. Борис Семенович был деканом автодорожного факультета с 1992 до 2012 год. Удивительной чертой его как руководителя было развивать факультет во всех направлениях. На протяжение 20 лет факультет занимал лидирующие позиции в науке, спорте, творчестве», — говорится на сайте минтранса Прикамья. В министерстве отмечают, что многие его сотрудники — выпускники автодорожного факультета. Именно Юшков дал им старт для достижения профессиональных высот. «Борис Семенович не просто был деканом, он воспитал целое поколение дорожников. Он навсегда останется для нас учителем, старшим наставником и примером настоящего человека», — говорят в минтрансе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...