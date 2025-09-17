На этой неделе пермяков ждут два больших фестиваля. В четверг начинается праздник для всех любителей современной хореографии «Три дня с Евгением Панфиловым» (12+), а в пятницу стартует фестиваль документального кино «Флаэртиана». Что еще стоит не пропустить — в обзоре URA.RU.
18-20 сентября
«Три дня с Евгением Панфиловым» (12+)
На фестиваль съедутся лучшие мастера современной хореографии не только Перми, но также Татарстана и Челябинской области. На площадке театра «Балет Евгения Панфилова» и Дома молодежи в первый день представят спектакль «Восемь русских песен. БлокАда», а во второй сцена будет отдана гостям. На закрытии состоится премьера — спектакль-посвящение Евгению Панфилову «Поэма странствий» от хореографа-постановщика Игора Кирова из Северной Македонии.
19-25 сентября
«Флаэртиана»
Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» начнется в пятницу показом фильма о природе «Лес. Хранитель жизни» (6+). Вообще природе в этом году посвящена отдельная линейка кинолент фестиваля. Также несколько проектов посвящены Коми-Пермяцкому округу, который отмечает 100-летие. В конкурсной программе 38 фильмов, 13 из которых зарубежные. На многие показы вход будет свободным.
20 сентября
«Обед у Пастернака»
В поселке Всеволодо-Вильва музей «Дом Пастернака» приглашает на осенний праздник — фестиваль уличной еды «Обед у Пастернака». В программе выставка керамики, концерт, мастер-класс «Чудо-овощ» и тематическая экскурсия «Гениальный дачник Пастернак».
Основное блюдо — «Борщ от Пастернака», приготовленный сотрудницами музея из овощей свежего урожая на костре, с хлебом из вильвенской пекарни, салом и сметаной. Кроме этого, всех ждет «Ассорти по-вильвенски»: домашние закуски, маринады, соления.
«Рога и копыта»
В поселке Кормовище Лысьвенского округа на территории мараловой фермы «Рога и Копыта» пройдет одноименный агрофестиваль. Он объединит туристов, фермеров, народные коллективы, предпринимателей — всех, кому интересны жизнь и отдых в сельской местности. Предусмотрена развлекательная и деловая программы, мастер-классы, дегустации и экскурсии по мараловой ферме, где живут олени и коровы шотландской породы.
