Самое новое кино и современный балет: куда пойти в Перми на неделе. Афиша

В Перми открываются фестивали документального кино и современного балета
© Служба новостей «URA.RU»
«Флаэртиана» откроет двери кинозалов 19 сентября
«Флаэртиана» откроет двери кинозалов 19 сентября

На этой неделе пермяков ждут два больших фестиваля. В четверг начинается праздник для всех любителей современной хореографии «Три дня с Евгением Панфиловым» (12+), а в пятницу стартует фестиваль документального кино «Флаэртиана». Что еще стоит не пропустить — в обзоре URA.RU.

18-20 сентября

«Три дня с Евгением Панфиловым» (12+)

На фестиваль съедутся лучшие мастера современной хореографии не только Перми, но также Татарстана и Челябинской области. На площадке театра «Балет Евгения Панфилова» и Дома молодежи в первый день представят спектакль «Восемь русских песен. БлокАда», а во второй сцена будет отдана гостям. На закрытии состоится премьера — спектакль-посвящение Евгению Панфилову «Поэма странствий» от хореографа-постановщика Игора Кирова из Северной Македонии.

19-25 сентября

«Флаэртиана»

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» начнется в пятницу показом фильма о природе «Лес. Хранитель жизни» (6+). Вообще природе в этом году посвящена отдельная линейка кинолент фестиваля. Также несколько проектов посвящены Коми-Пермяцкому округу, который отмечает 100-летие. В конкурсной программе 38 фильмов, 13 из которых зарубежные. На многие показы вход будет свободным

20 сентября

«Обед у Пастернака»

В поселке Всеволодо-Вильва музей «Дом Пастернака» приглашает на осенний праздник — фестиваль уличной еды «Обед у Пастернака». В программе выставка керамики, концерт, мастер-класс «Чудо-овощ» и тематическая экскурсия «Гениальный дачник Пастернак».

Основное блюдо — «Борщ от Пастернака», приготовленный сотрудницами музея из овощей свежего урожая на костре, с хлебом из вильвенской пекарни, салом и сметаной. Кроме этого, всех ждет «Ассорти по-вильвенски»: домашние закуски, маринады, соления.

«Рога и копыта»

В поселке Кормовище Лысьвенского округа на территории мараловой фермы «Рога и Копыта» пройдет одноименный агрофестиваль. Он объединит туристов, фермеров, народные коллективы, предпринимателей — всех, кому интересны жизнь и отдых в сельской местности. Предусмотрена развлекательная и деловая программы, мастер-классы, дегустации и экскурсии по мараловой ферме, где живут олени и коровы шотландской породы.

