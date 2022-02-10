ФСБ заподозрила студента из Киева в организации массовых «минирований» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Юношу из Киева считают причастным к массовому лжеминированию школ, больниц и других объектов в России, Белоруссии, ДНР, ЛНР. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых „сваттинговых“ интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения. Он проходит обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

В ряде российских регионов задержаны 14 участников таких сообществ, причастных к лжеминированиям. Против них возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах. Остальных участников ищут.

Ранее URA.RU сообщало, что подросток из Екатеринбурга, который подозревается в ложных сообщениях о заложенных бомбах в школах, работал с куратором из-за границы. Тот помогал ребенку и требовал отчитываться о «минировании» каждого учебного заведения. Сообщения о задержании подростка официально подтвердились 8 февраля.