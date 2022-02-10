В Перми главврач детской поликлиники вымогал деньги у бизнесмена

Бизнесмену пришлось заплатить медику 120 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Перми бывшего главного врача одной из детских поликлиник обвинили в получении взятки. Деньги чиновник от здравоохранения требовал от бизнесмена за содействие в заключении договоров на поставку продукции, сообщили в надзорном ведомстве.

«Обвиняемый, в период 2018 года, занимавший руководящие должности в медицинском учреждении, используя должностные полномочия неоднократно получал взятки от одного из предпринимателей. В частности, должностное лицо требовало от бизнесмена денежные средства за содействие в заключении договоров на поставку продукции, своевременную оплату по заключенным договорам и прочее», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Всего главврач получил от предпринимателя более 120 тысяч рублей. Тот сообщил о преступлении в правоохранительные органы, после чего медика задержали. В ближайшее время уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере) рассмотрит суд.