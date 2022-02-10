10 февраля 2022
09 февраля 2022

В Перми главврач детской поликлиники вымогал деньги у бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , взятка, зарплата, денежные купюры, конверт, деньги
Бизнесмену пришлось заплатить медику 120 тысяч рублей Фото:

В Перми бывшего главного врача одной из детских поликлиник обвинили в получении взятки. Деньги чиновник от здравоохранения требовал от бизнесмена за содействие в заключении договоров на поставку продукции, сообщили в надзорном ведомстве.

«Обвиняемый, в период 2018 года, занимавший руководящие должности в медицинском учреждении, используя должностные полномочия неоднократно получал взятки от одного из предпринимателей. В частности, должностное лицо требовало от бизнесмена денежные средства за содействие в заключении договоров на поставку продукции, своевременную оплату по заключенным договорам и прочее», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Всего главврач получил от предпринимателя более 120 тысяч рублей. Тот сообщил о преступлении в правоохранительные органы, после чего медика задержали. В ближайшее время уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере) рассмотрит суд.

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В Перми бывшего главного врача одной из детских поликлиник обвинили в получении взятки. Деньги чиновник от здравоохранения требовал от бизнесмена за содействие в заключении договоров на поставку продукции, сообщили в надзорном ведомстве. «Обвиняемый, в период 2018 года, занимавший руководящие должности в медицинском учреждении, используя должностные полномочия неоднократно получал взятки от одного из предпринимателей. В частности, должностное лицо требовало от бизнесмена денежные средства за содействие в заключении договоров на поставку продукции, своевременную оплату по заключенным договорам и прочее», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Всего главврач получил от предпринимателя более 120 тысяч рублей. Тот сообщил о преступлении в правоохранительные органы, после чего медика задержали. В ближайшее время уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере) рассмотрит суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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