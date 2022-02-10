10 февраля 2022
09 февраля 2022

В СК назвали лучших пермских следователей

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, следователь, полиция
Глава СУ СК по Пермском краю отметил лучших следователей Фото:

В следственном управлении СКР по Пермскому краю, подводя итоги 2021 года, назвали лучших следователей региона. Победителей профессионального конкурса поздравил и. о. руководителя управления Валерий Сафонов на заседании итоговой коллегии, сообщают в ведомстве.

«По итогам служебной деятельности за 2021 год лучшим следователем среди следователей следственных органов следственного управления признан старший следователь Пермского межрайонного следственного отдела Усольцев Артем Юрьевич. Второе и третье места присуждены старшему следователю Чердынского межрайонного следственного отдела Чмыкову Дмитрию Владимировичу и следователю по особо важным делам следственного отдела по г. Березники Харченко Евгению Викторовичу», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

Также были отмечены лучшие молодой следователь и следователь-криминалист. Ими стали Алена Овсейчук и Артем Бурайкин соответственно.

В 2021 году в руководстве пермского СУ СК произошли серьезные изменения. 23 сентября скончался руководитель ведомства Сергей Сарапульцев, который возглавлял его с 2018 года. По одной из версий, он мог совершить самоубийство. В январе 2022 года президент РФ Владимир Путин назначил первым заместителем руководителя управления Валерия Сафонова, который возглавляет структуру в качестве исполняющего обязанности.

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В следственном управлении СКР по Пермскому краю, подводя итоги 2021 года, назвали лучших следователей региона. Победителей профессионального конкурса поздравил и. о. руководителя управления Валерий Сафонов на заседании итоговой коллегии, сообщают в ведомстве. «По итогам служебной деятельности за 2021 год лучшим следователем среди следователей следственных органов следственного управления признан старший следователь Пермского межрайонного следственного отдела Усольцев Артем Юрьевич. Второе и третье места присуждены старшему следователю Чердынского межрайонного следственного отдела Чмыкову Дмитрию Владимировичу и следователю по особо важным делам следственного отдела по г. Березники Харченко Евгению Викторовичу», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. Также были отмечены лучшие молодой следователь и следователь-криминалист. Ими стали Алена Овсейчук и Артем Бурайкин соответственно. В 2021 году в руководстве пермского СУ СК произошли серьезные изменения. 23 сентября скончался руководитель ведомства Сергей Сарапульцев, который возглавлял его с 2018 года. По одной из версий, он мог совершить самоубийство. В январе 2022 года президент РФ Владимир Путин назначил первым заместителем руководителя управления Валерия Сафонова, который возглавляет структуру в качестве исполняющего обязанности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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