Скандал в пермском Дворце спорта для детей дошел до Махонина

Сотрудники категорически против назначения нового директора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники пермского Дворца спорта для детей и юношества «Прикамье», которые добились ухода прежнего руководства, собираются вновь обращаться к губернатору Прикамья с просьбой разобраться в ситуации с назначением нового директора. Об этом сообщил URA.RU источник в коллективе.

«После ухода Людмилы Гаджиевой прошло уже 4 месяца, нам все еще не утвердили новое руководство. Анна Матюшева по-прежнему — исполняющая обязанности. И тут появилась информация, что нам поставят Олега Глызина. Мы — категорически против и будем жаловаться губернатору», — рассказал URA.RU источник.

Олег Глызин в январе 2017 года был назначен министром физической культуры, спорта и туризма Пермского края и покинул должность в мае 2018 года. Его комментарий получить не удалось — в распоряжении агентства нет номера телефона. Агентство URA.RU готово предоставить Олегу Глызину возможность для высказывания своего мнения.

На предыдущего директора — Людмилу Гаджиеву сотрудники также жаловались губернатору. На личной странице Дмитрия Махонина в Instagram они написали, что зарплаты тренеров в сентябре существенно снизились из-за руководства.