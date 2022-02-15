Бежанян: нацпроект Путина доверили фирме без техники и работников

16 февраля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Армен Бежанян обеспокоен реализацией нацпроекта по расселению жилья в Осе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Планы властей по расселению аварийного жилья в Осинском городском округе Пермского края могут сорваться из-за «мутного» подрядчика, опасается местный депутат, звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян. По его словам, нового жилья в городе не строилось уже 10 лет, а теперь возведение нескольких многоквартирных домов доверили компании, у которой нет ни техники, ни сотрудников. «Жители обратились ко мне, потому что им непонятно, кто будет строить, какое качество будет. Должны были уже 1 февраля начать строительство, а там снег лежит нетронутый. Нетронутая площадка — ни техники, ни геодезистов тут не было. И, как оказалось, у этой компании нет ни техники, ни людей», — рассказал Бежанян URA.RU. По словам депутата, «строить будет малоизвестная фирма из Перми, состоящая из одного сотрудника — директора». При этом стоимость контракта около более 300 млн рублей, что «для Осы огромные средства». Бежанян отмечает, что в Осе более 30 аварийных домов, которые требуют расселения. «Вопросов много, надо собирать рабочую группу, но администрация округа автономно работает, никого не ставит в известность. Даже жильцы не знают, кто и в какие сроки там будет работать», — говорит он. Расселение аварийного фонда в Прикамье ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. В администрации Осинского округа URA.RU сообщили, что контракт на постройку домов получила компания «Вира-Строй». До конца года она должна сдать жилье для переселения более 400 человек, а работы начнут в «марте—апреле». Учредителем ООО «Вира-Строй» является Лариса Денисова. Согласно открытым данным, она также учредила ряд компаний, которыми руководит бизнесмен, бывший сопредседатель пермского отделения ОНФ Геннадий Сандырев. Его ранее СМИ называли фактическим владельцем обанкротившейся компании «Пермпромжилстрой», оставившей ни с чем более 160 дольщиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Планы властей по расселению аварийного жилья в Осинском городском округе Пермского края могут сорваться из-за «мутного» подрядчика, опасается местный депутат, звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян. По его словам, нового жилья в городе не строилось уже 10 лет, а теперь возведение нескольких многоквартирных домов доверили компании, у которой нет ни техники, ни сотрудников. «Жители обратились ко мне, потому что им непонятно, кто будет строить, какое качество будет. Должны были уже 1 февраля начать строительство, а там снег лежит нетронутый. Нетронутая площадка — ни техники, ни геодезистов тут не было. И, как оказалось, у этой компании нет ни техники, ни людей», — рассказал Бежанян URA.RU. По словам депутата, «строить будет малоизвестная фирма из Перми, состоящая из одного сотрудника — директора». При этом стоимость контракта около более 300 млн рублей, что «для Осы огромные средства». Бежанян отмечает, что в Осе более 30 аварийных домов, которые требуют расселения. «Вопросов много, надо собирать рабочую группу, но администрация округа автономно работает, никого не ставит в известность. Даже жильцы не знают, кто и в какие сроки там будет работать», — говорит он. Расселение аварийного фонда в Прикамье ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. В администрации Осинского округа URA.RU сообщили, что контракт на постройку домов получила компания «Вира-Строй». До конца года она должна сдать жилье для переселения более 400 человек, а работы начнут в «марте—апреле». Учредителем ООО «Вира-Строй» является Лариса Денисова. Согласно открытым данным, она также учредила ряд компаний, которыми руководит бизнесмен, бывший сопредседатель пермского отделения ОНФ Геннадий Сандырев. Его ранее СМИ называли фактическим владельцем обанкротившейся компании «Пермпромжилстрой», оставившей ни с чем более 160 дольщиков.