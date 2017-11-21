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21 ноября 2017
20 ноября 2017
19 ноября 2017
22:51  21 ноября 2017 0

Самого «тефлонового» лидера ОНФ испытывают налоговыми махинациями

Главному фронтовику Прикамья вручили черную метку два года назад. Сегодня — новая атака
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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Вокруг президентского движения в Прикамье в последние годы случаются разные истории: и политические, и скандальные, и «налоговые»Фото: Василий Гришин © URA.RU

Лидер пермского отделения Народного фронта Геннадий Сандырев после атак правозащитников, Telegram-каналов и СМИ оказался под ударом еще и бизнесменов, которые жалуются на него силовикам. Правоохранителей просят разобраться с «фронтовиком» и близким ему холдингом, работающим в двух регионах.

Как стало известно «URA.RU», в силовые ведомства обратились представители компании «Азбука напитков». Они обнаружили в одном из судебных решений упоминание о фирме, как о существующей только на бумаге. Коммерсанты заподозрили фальсификацию документов и теперь просят разобраться с компанией «Налоги и право» (холдинг помимо Перми работает и в Екатеринбурге), близкой к лидеру пермского ОНФ Геннадию Сандыреву.

Совещание ОНФ и зоозащитники, сандырев геннадий
Фирмам Геннадия Сандырева «достается» не впервые
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На первый взгляд, произошла банальная история. Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Свердловскому району Перми проверила компанию «Ветеран-2» и выяснила, как фирма оплатила НДС за 2015 год — предприятие обязано самостоятельно произвести расчет суммы и указать ее в декларации. Фирма заявила, что имеет право на налоговый вычет в размере 1,3 млн рублей по сделке с «Азбукой напитков»: были приобретены 1627 кег для пива и кваса.

Однако инспекция после проверки пришла к выводу, что сделка носила не реальный, а формальный характер с целью получения налоговой выгоды, поскольку «Азбука напитков» является номинальной фирмой, по юридическому адресу не находилась и не могла поставить товар. К тому же сама она представляла «нулевые» декларации, в которых сделка по кегам не отражена. Суд встал на сторону инспекции. В итоге «Ветерану-2» был доначислен НДС в сумме 1,3 млн рублей, а также пени (почти 94 тысячи) и штраф (почти 132 тысячи).

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В заявлении, адресованном силовикам, однако, руководство «Азбуки напитков» указывает, что «нулевые» декларации в инспекцию были предоставлены через директора ООО «ПФ «Налоги и право» Ирину Суходоеву. При этом заявители настаивают, что не вступали в договорные отношения с названной компанией, поэтому предполагают сговор налоговиков с группой «Налоги и право» и фальсификацию сведений.

Также «Азбука напитков» пишет, что за четвертый квартал 2015 года подавала в налоговую инспекцию две декларации, в которых сделка по кегам отражена.

Ирина Суходоева сообщила корреспонденту «URA.RU», что не станет обсуждать по телефону описанный выше конфликт. «У нас много недоброжелателей — единственное, что могу сказать», — резюмировала собеседница.

Группа компаний «Налоги и право» вызывает особый интерес в связи с тем, что возглавляет ее Геннадий Сандырев — один из трех сопредседателей регионального отделения ОНФ наряду с лидером фракции эсеров в Заксобрании Дарьей Эйсфельд и председателем пермского Союза журналистов Игорем Лобановым. Именно Сандырев сегодня контролирует работу штаба и становится лицом президентского движения в Прикамье. Последние из озвученных тем — недостаточная работа правительства в отношении обманутых дольщиков и проблемы в медицине.

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, басаргин виктор
Два года назад Геннадий Сандырев был участником острого конфликта ОНФ с Виктором Басаргиным
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сандырев из трех сопредседателей наименее зависим от властей региона. Осенью 2015 года он был на встрече с Владимиром Путиным и докладывал о сложных взаимоотношениях с губернатором Виктором Басаргиным. С тех пор «фронтовику» неоднократно предрекали «плановый» уход с должности, но он стал только влиятельнее.

В феврале прошлого года к Сандыреву и группе «Налоги и право» присмотрелся Пермский региональный правозащитный центр (ПРПЦ), который в своей газете «За человека» расследовал деятельность группы компаний. Тогда правозащитники утверждали, что от ООО «Правовая фирма «Налоги и право» по интернету в налоговые органы Краснокамска поступила нотариально не заверенная доверенность с фальшивой подписью, по которой инспекция затем принимала «липовую» финансовую отчетность. И такая схема якобы применялась неоднократно. Ну, а фактически компании «фронтовика» обвинили в участии в незаконном обналичивании многомиллионных сумм.

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В последнее время Сандырева периодически атакуют Telegram-каналы, а на прошлой неделе «фронтовик» оказался под ударом СМИ — в «Московском комсомольце» вышла жесткая статья с утверждением, что «фронтовик» якобы является фактическим владельцем строительной компании «Пермпромжилстрой», оставившей ни с чем 162 дольщиков и находящейся в процедуре банкротства.

Сотрудница ПРПЦ Татьяна Кротова, которая и готовила прошлогоднюю публикацию, считает, что деятельность группы «Налоги и право» все же заслуживает внимания силовиков: «Сигналы и жалобы есть. Нужно разбираться, невзирая на лица».

Сам же Геннадий Сандырев оставил без комментариев вышеописанные истории и отметил, что сосредоточен на работе в ОНФ: «Я не обращаю внимание на то, кто и что пишет. У меня есть задачи, поставленные Москвой, и я их четко реализую».

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