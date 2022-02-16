Свердловское руководство ЕР начало внутреннюю проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-спикеру думы Нижнего Тагила Игорю Базилевичу грозит исключение из «Единой России». Если будет доказано, что он давил на руководство городской ГИБДД, чтобы откупить своего сына Владимира, пойманного за рулем без прав, депутат покинет партию. Об этом URA.RU сообщил официальный представитель свердловской ячейки ЕР Максим Бестфатер.

«Региональное отделение „Единой России“ проводит проверку информации о возможном оказании административного давления на сотрудников ГИБДД со стороны Игоря Базилевича с целью освобождения своего сына от ответственности за грубое нарушение ПДД. В случае подтверждения данной информации Базилевич будет исключен из партии», — сообщили в ячейке.

По неофициальным данным, Базилевич, чтобы защитить своего задержанного сына от ответственности, лично звонил тогдашнему начальнику тагильской ГИБДД Анатолию Чернову. Базилевича-младшего из отдела отпустили. История заинтересовала правоохранителей, Чернова и его подчиненных задержали на рабочем месте, было возбуждено уголовное дело. Базилевич-старший выступал в суде исключительно как свидетель.

14 февраля Чернова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к двум годам в колонии-поселении. Прокуратура запрашивала для полковника два с половиной года колонии. Сам Чернов в суде свою вину не признавал.

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