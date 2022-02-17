В ГД призвали дать Валиевой правительственную награду. «Золотая медаль неоспорима»

18 февраля 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

Российскую фигуристку Камилу Валиеву нужно приставить к правительственной награде после участия в Олимпийских играх в Пекине. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. «Для Валиевой нужно организовать свое чествование и награждение за все, что она перенесла. Она — одна из главных творцов победы нашей сборной в командном турнире. Та золотая медаль неоспорима. К тому же она блистательно выиграла короткую программу. В произвольной судьи могли по-другому подойти к оценке ее выступления, несмотря на все эти падения. Ее выступление однозначно лучше, чем у японки», — заявил Свищев изданию «Чемпионат». Ранее в организме Валиевой обнаружили запрещенное лекарство триметадизин. МОК заявил, что фигуристка получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило спортсменке участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. Камила Валиева заняла четвертое место на Олимпийских играх, набрав 141 балл. Позже спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, возможность попадания запрещенного вещества в организм российской фигуристки из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой.