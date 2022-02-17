17 февраля 2022

В ГД призвали дать Валиевой правительственную награду. «Золотая медаль неоспорима»

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ТАСС, валиева камила
Для Валиевой нужно организовать отдельное награждение, считает Свищев Фото:
новость из сюжета
Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Российскую фигуристку Камилу Валиеву нужно приставить к правительственной награде после участия в Олимпийских играх в Пекине. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Для Валиевой нужно организовать свое чествование и награждение за все, что она перенесла. Она — одна из главных творцов победы нашей сборной в командном турнире. Та золотая медаль неоспорима. К тому же она блистательно выиграла короткую программу. В произвольной судьи могли по-другому подойти к оценке ее выступления, несмотря на все эти падения. Ее выступление однозначно лучше, чем у японки», — заявил Свищев изданию «Чемпионат».

Ранее в организме Валиевой обнаружили запрещенное лекарство триметадизин. МОК заявил, что фигуристка получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило спортсменке участвовать в соревнованиях на Олимпиаде.

Камила Валиева заняла четвертое место на Олимпийских играх, набрав 141 балл. Позже спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, возможность попадания запрещенного вещества в организм российской фигуристки из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой.

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Российскую фигуристку Камилу Валиеву нужно приставить к правительственной награде после участия в Олимпийских играх в Пекине. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. «Для Валиевой нужно организовать свое чествование и награждение за все, что она перенесла. Она — одна из главных творцов победы нашей сборной в командном турнире. Та золотая медаль неоспорима. К тому же она блистательно выиграла короткую программу. В произвольной судьи могли по-другому подойти к оценке ее выступления, несмотря на все эти падения. Ее выступление однозначно лучше, чем у японки», — заявил Свищев изданию «Чемпионат». Ранее в организме Валиевой обнаружили запрещенное лекарство триметадизин. МОК заявил, что фигуристка получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило спортсменке участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. Камила Валиева заняла четвертое место на Олимпийских играх, набрав 141 балл. Позже спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, возможность попадания запрещенного вещества в организм российской фигуристки из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой.
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