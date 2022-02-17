17 февраля 2022

На пермских улицах начнут тестировать электробус «КАМАЗ»

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает объекты благоустройства на электробусе. Екатеринбург, электробус
Электробус будет курсировать по городу два месяца Фото:

В Перми будут тестировать электробус «КАМАЗ». Он прибудет в краевую столицу на следующей неделе из Белграда, где он накануне так же тестировался. Сейчас завершается монтаж зарядной станции для него. Об этом URA.RU сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«Тестовый электробус „КАМАЗ“ проходит тестирование в разных регионах России и на следующей неделе прибудет к нам. Это электробус в полной комплектации московской сборки. Будем смотреть, как он поведет себя в наших зимних условиях, как будет чувствовать себя цифровая „начинка“. И дальше уже руководство региона будет принимать решение», — рассказала URA.RU пресс-секретарь минтранса Ирина Косвинцева.

Электробус и зарядную станцию для него «КАМАЗ» предоставил безвозмездно на время тестирования. Два месяца электробус будет курсировать на маршруте №50 «Гусарова — Станция Пермь-2». На этой неделе завершится монтаж зарядной станции на «Пермь 2». Заряжаться транспорт будет через 1-2 полных рейсооборота.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские власти отдадут трамваи и трамвайные пути Перми частным компаниям по концессионным соглашениям. Это будет проходить в рамках федерального проекта по развитию электрического транспорта.

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В Перми будут тестировать электробус «КАМАЗ». Он прибудет в краевую столицу на следующей неделе из Белграда, где он накануне так же тестировался. Сейчас завершается монтаж зарядной станции для него. Об этом URA.RU сообщили в министерстве транспорта Пермского края. «Тестовый электробус „КАМАЗ“ проходит тестирование в разных регионах России и на следующей неделе прибудет к нам. Это электробус в полной комплектации московской сборки. Будем смотреть, как он поведет себя в наших зимних условиях, как будет чувствовать себя цифровая „начинка“. И дальше уже руководство региона будет принимать решение», — рассказала URA.RU пресс-секретарь минтранса Ирина Косвинцева. Электробус и зарядную станцию для него «КАМАЗ» предоставил безвозмездно на время тестирования. Два месяца электробус будет курсировать на маршруте №50 «Гусарова — Станция Пермь-2». На этой неделе завершится монтаж зарядной станции на «Пермь 2». Заряжаться транспорт будет через 1-2 полных рейсооборота. Ранее URA.RU сообщало, что пермские власти отдадут трамваи и трамвайные пути Перми частным компаниям по концессионным соглашениям. Это будет проходить в рамках федерального проекта по развитию электрического транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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