17 февраля 2022

В челябинский СК, где находится замминистра, привезли коммерсанта

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора в Ирбит, медицинская техника, онкология, томограф
Поводом для уголовного дела стал контракт на покупку томографов (фото из архива) Фото:

В следственное управление СКР по Челябинской области 18 февраля доставили на допрос гендиректора ЗАО «Медсервис-регион» Екатерину Селищеву. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, ее допрашивают в рамках уголовного дела в отношении замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова.

«Ее привезли после того, как задержали и доставили на допрос Кузнецова. С фирмой Селищевой был заключен контракт, который и стал поводом для возбуждения уголовного дела. Проверяется контракт, по которому томографы закупались в больницы», — сообщил URA.RU источник.

Инсайдер затруднился ответить будет ли коммерсант задержан. Но предположил, что между Селищевой и Кузнецовым будет проведена очная ставка.

Екатерина Селищева ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В свое время она была осуждена за дачу взятки бывшему главному аукционисту Главного управления материальных ресурсов региона Сергею Скрыннику.

Кузнецова утром 18 февраля задержали и увезли на допрос. На его рабочем месте провели обыски. Ночь он проведет в изоляторе временного содержания. Меру пресечения ему изберут 19 февраля в суде Тракторозаводского района. Силовики будут настаивать на взятии под стражу. Ему будет предъявлено обвинение по ст 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В областном минздраве сообщили, что министерство работает в штатном режиме и готово оказывать содействие следствию. В пресс-службе СКР региона URA.RU от комментариев отказались, сказав следить за информацией на официальном сайте.

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В следственное управление СКР по Челябинской области 18 февраля доставили на допрос гендиректора ЗАО «Медсервис-регион» Екатерину Селищеву. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, ее допрашивают в рамках уголовного дела в отношении замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова. «Ее привезли после того, как задержали и доставили на допрос Кузнецова. С фирмой Селищевой был заключен контракт, который и стал поводом для возбуждения уголовного дела. Проверяется контракт, по которому томографы закупались в больницы», — сообщил URA.RU источник. Инсайдер затруднился ответить будет ли коммерсант задержан. Но предположил, что между Селищевой и Кузнецовым будет проведена очная ставка. Екатерина Селищева ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В свое время она была осуждена за дачу взятки бывшему главному аукционисту Главного управления материальных ресурсов региона Сергею Скрыннику. Кузнецова утром 18 февраля задержали и увезли на допрос. На его рабочем месте провели обыски. Ночь он проведет в изоляторе временного содержания. Меру пресечения ему изберут 19 февраля в суде Тракторозаводского района. Силовики будут настаивать на взятии под стражу. Ему будет предъявлено обвинение по ст 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В областном минздраве сообщили, что министерство работает в штатном режиме и готово оказывать содействие следствию. В пресс-службе СКР региона URA.RU от комментариев отказались, сказав следить за информацией на официальном сайте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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