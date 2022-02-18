Если младшие воспитатели отказываются, то от руководителей звучат угрозы об увольнении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В детском саду «Белочка» в Пыть-Яхе (ХМАО) руководство заставляет по угрозой увольнения младший педагогический персонал чистить снег с крыши здания. При этом работникам не предоставляют даже страховки. Об этом URA.RU сообщил общественный активист Махмади Якубов.

«Ко мне в очередной раз обратились воспитатели детского сада „Белочка“ и сообщили, что директор Софронова Юлия Геннадьевна поручает младшему персоналу дополнительную работу в виде уборки снега на территории детского сада, в том числе и с крыши здания. Женщины и девушки, без какой-либо страховки, с риском упасть с высоты, в своих шубах/пуховиках, на каблуках залезают на крышу убирать снег. Полное нарушение техники безопасности», — говорит общественник.

Якубов отметил, что работа несет принудительный характер, а если младшие воспитатели отказываются, то от руководителей звучат угрозы об увольнении. При этом воспитателям за уборку территории не доплачивают. «Воспитатели, которые обращались ко мне сообщили и том, что к подобного рода работам привлекают и беременных сотрудниц. Возможно, директор просто „экономит“ на дворниках и альпинистах. Мы обратимся по этому поводу в прокуратуру», — добавил он.

В детском саду «Белочка» заявили, что заведующая Сафонова сейчас находится в отпуске, а ее заместитель до конца дня уехала из учреждения. В мэрии Пыть-Яха объяснили, что в сети разместили старый ролик и таких нарушений сейчас в детском саду нет. «Руководство детского сада факт подобного нарушения не подтверждает. Последнее февральское мероприятие по уборке, в котором участвовали работники — субботник, воспитатели были привлечены исключительно к уборке уличных беседок. Ролику, размещенному в инстаграме по меньшей мере три года. Территорию учреждения от снега сейчас убирает дворник, что подтверждают материалы с камер видеонаблюдения», — сказали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что воспитатели в ХМАО пожаловались на заведующую из-за премий. По версии педагогов, руководитель назначила стимулирующую выплату своей дочери, работающей в этом же детсаду всего три месяца, в размере 260 тысяч рублей, а коллектив решила оставить без доплат.

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