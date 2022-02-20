В момент аварии в реанимационной машине медики оказывали помощь тяжелому пациенту с отравлениемПресс-служба ГИБДД по Свердловской области
«Газель» въехала в машину реанимации на перекрестке улиц Фурманова и Московской в Екатеринбурге. Машину скорой вынесло на встречку, где она столкнулась с машиной Toyota и сбила женщину-пешехода. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
«Автомобиль Газель, двигаясь по ул. Московская со стороны улицы Щорса на перекрестке улиц Фурманова- Московская не предоставил преимущество в движении автомашине скорой медицинской. <…> От удара, скорая помощь допускает наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора и на столкновение с а/м Раф 4, который стоял на запрещающий сигнал светофора», — сообщает пресс-служба.
В результате ДТП пострадали три пассажира скорой медицинской помощи и один пешеход. Пешеход с различными травмами госпитализирован.
«Газель» въехала в машину реанимации на перекрестке улиц Фурманова и Московской в Екатеринбурге. Машину скорой вынесло на встречку, где она столкнулась с машиной Toyota и сбила женщину-пешехода. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Автомобиль Газель, двигаясь по ул. Московская со стороны улицы Щорса на перекрестке улиц Фурманова- Московская не предоставил преимущество в движении автомашине скорой медицинской. <…> От удара, скорая помощь допускает наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора и на столкновение с а/м Раф 4, который стоял на запрещающий сигнал светофора», — сообщает пресс-служба. В результате ДТП пострадали три пассажира скорой медицинской помощи и один пешеход. Пешеход с различными травмами госпитализирован.