20 февраля 2022
19 февраля 2022
18 февраля 2022

«Газель» въехала в машину реанимации в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В момент аварии в реанимационной машине медики оказывали помощь тяжелому пациенту с отравлением

«Газель» въехала в машину реанимации на перекрестке улиц Фурманова и Московской в Екатеринбурге. Машину скорой вынесло на встречку, где она столкнулась с машиной Toyota и сбила женщину-пешехода. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«Автомобиль Газель, двигаясь по ул. Московская со стороны улицы Щорса на перекрестке улиц Фурманова- Московская не предоставил преимущество в движении автомашине скорой медицинской. <…> От удара, скорая помощь допускает наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора и на столкновение с а/м Раф 4, который стоял на запрещающий сигнал светофора», — сообщает пресс-служба.

В результате ДТП пострадали три пассажира скорой медицинской помощи и один пешеход. Пешеход с различными травмами госпитализирован.

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«Газель» въехала в машину реанимации на перекрестке улиц Фурманова и Московской в Екатеринбурге. Машину скорой вынесло на встречку, где она столкнулась с машиной Toyota и сбила женщину-пешехода. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Автомобиль Газель, двигаясь по ул. Московская со стороны улицы Щорса на перекрестке улиц Фурманова- Московская не предоставил преимущество в движении автомашине скорой медицинской. <…> От удара, скорая помощь допускает наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора и на столкновение с а/м Раф 4, который стоял на запрещающий сигнал светофора», — сообщает пресс-служба. В результате ДТП пострадали три пассажира скорой медицинской помощи и один пешеход. Пешеход с различными травмами госпитализирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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