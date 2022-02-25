Россия угрожает Европе ответными санкциями

Росавиация угрожает Британии ответными санкциями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

После санкций Великобритании против «Аэрофлота» Россия может применить зеркальные меры. Росавиация направила авиавластям Британии уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении.

«В авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении», — передает сообщение РИА «Новости». Отмечается, что РФ может ответить на санкции Британии «зеркальными мерами».

В Росавиации также сообщили, что только 25 февраля авиакомпании Великобритании должны выполнить в воздушном пространстве РФ 70 транзитных рейсов. Кроме того, ожидается два рейса из Лондона в Москву.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые ограничения нанесут большой урон промышленности РФ. Она также предсказала рост инфляции и снижение темпов экономического развития.

Также сообщалось, что Великобритания замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Помимо ВТБ, под санкции попали госкорпорация «Ростех» и Объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации.

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