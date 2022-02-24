Отец Сергий предложил заселить беженцев Донбасса в монастырь

Отец Сергий обратился к пастве из СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Экс-сихиигумен отец Сергий (Николай Романов) предложил разметить беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в зданиях Среднеуральского женского монастыря. Соответствующее письмо экс-схиигумена опубликовали его сторонники.

«Восемь лет назад, когда страдали люди, проживающие в Донецке, Луганске, Славянске, монастырь Спорительница хлебов принял несколько семей с детьми. Так и сейчас пустующие монастыри могли бы принять до семисот человек женщин и детей», — приводятся слова Романова в telegram-канале «Защита отца Сергия». Он подчеркнул, что монастырь мог бы полностью обеспечить беженцев, сняв тем самым нагрузку с властей.

При этом Романов подчеркнул, что не может вносить предложения, а может лишь высказывать свои мысли. По его словам, верующий должен помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. «Когда приходит беда, то осознаешь, что боль чужой не бывает», — отметил Сергий.

Эвакуация жителей Донбасса началась 18 февраля, когда обстрелы Украиной ДНР и ЛНР усилились и стали представлять серьезную угрозу мирному населению. 21 февраля в Свердловской области заявили о готовности принимать жителей Донбасса на своей территории.

Отец Сергий находится в СИЗО на время расследования дела об экстремизме. До этого его уже осудили и приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство.

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