Медсестра Сургутского травмцентра обратилась за помощью к генпрокурору России и главе СК РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Медсестра Сургутского травмцентра Олеся Губанова обратилась за помощью к генпрокурору России Игорю Краснову и главе СК РФ Александру Бастрыкину, считая что начальство доводит ее до суицида. При этом две медсестры в больнице, где работает Губанова, уже совершили самоубийства, якобы из-за конфликтов с руководителем. Местные силовики, поделилась с URA.RU медсестра, не предпринимают достаточных усилий, чтобы ее защитить.

«Старшая медсестра отделения [Ольга Матвийчук, — ред.] готовит коллективную жалобу на меня и принуждает остальных подписать ее. Я писала заявления о том, что старшая медсестра и приближенные к ней люди умышленно склоняют меня к самоубийству. Я огромное количество раз обращалась в департамент здравоохранения и прокуратуру города, больше 13 раз. На данный момент рассматривается заявление на имя генерального прокурора [России Игоря Краснова]. Я также подала заявление на личный прием к Александру Бастрыкину», — сказала Губанова в разговоре с агентством.

Губанова считает, что начальство преследует ее за то, что она постоянно жалуется на различные нарушения и на то, как себя ведет с коллективом Матвийчук. В ответе прокуратуры ХМАО, который был дан Губановой по итогам работы силовиков, обвинения частично подтверждаются. «В ходе проверки авторитарный тип руководства старшей медицинской сестры и неукомплектованность персонала были подтверждены, а указанные факты способствовали повышенной эмоциональной нагрузки на медицинских работников», — написано в письме на имя Губановой.

Помимо этого, в своих обращениях Губанова указывала на постоянные поборы со стороны руководства и проставления дополнительных рабочих часов. Однако в ответе департамента здравоохранения ХМАО в адрес Губановой сообщается, что эти факты не подтверждаются. «Факт постоянных поборов денежных средств в медицинской организации не нашел своего подтверждения. По факту проставления дополнительных рабочих часов проведена сплошная и выборочная проверка. Факт не нашел своего подтверждения», — сказано в ответе окружного департамента.

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