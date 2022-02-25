Пумпянский назвал, в каком случае бизнес справится с кризисом

Дмитрий Пумпянский заявил, что экономика в стране регулярно претерпевает изменения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские предприятия адаптируются к новым экономическим условиям, когда станет ясно, что изменилось в банковской системе. Об этом сообщил президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский на на заседании союза.

«Нужно время, чтобы разобраться в том, что реально случилось, как будет работать банковская система в новых условиях, что можно, а что нельзя делать. Когда адаптируемся к новым правилам, станет спокойнее», — сообщил Пумпянский. Тем не менее, он не стал отрицать, что предприятия понесут некоторые потери.

Дмитрий Пумпянский заявил, что экономика в стране регулярно претерпевает изменения. Именно поэтому предприятия в России «привыкли» к нестабильной экономической обстановке. Президент СОСПП также подчеркнул, что необходимо стимулировать импортозамещение в стране.

С новыми реалиями поможет справиться конструктивный диалог между властью, предприятиями и обществом, считает полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. По его словам, страна находится в таком состоянии с 2014 года, именно поэтому, предприниматели и власти знают, что необходимо для преодоления таких трудностей.