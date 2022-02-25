Бастрыкин ответил на обращение медсестры из ХМАО. Она жалуется на склонение к суициду

26 февраля 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Бастрыкин потребовал повторный доклад по факту гибели медсестер Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ответил на обращение медсестры Сургутского травмцентра, которая жалуется на склонение к суициду. Он поручил повторно доложить о ходе расследования уголовного дела по фактам гибели медсестер в октябре и декабре 2021 года. «Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Югре Мокшину повторно доложить о проверочных мероприятиях и ходе расследования уголовного дела. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены Председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщается на сайте комитета. Медсестра Сургутского травмцентра Олеся Губанова обратилась за помощью к генпрокурору России Игорю Краснову и Бастрыкину, считая что начальство доводит ее до суицида. При этом две медсестры в больнице, где работает Губанова, уже совершили самоубийства, якобы из-за конфликтов с руководителем. Местные силовики, поделилась с URA.RU медсестра, не предпринимают достаточных усилий, чтобы ее защитить. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ответил на обращение медсестры Сургутского травмцентра, которая жалуется на склонение к суициду. Он поручил повторно доложить о ходе расследования уголовного дела по фактам гибели медсестер в октябре и декабре 2021 года. «Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Югре Мокшину повторно доложить о проверочных мероприятиях и ходе расследования уголовного дела. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены Председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщается на сайте комитета. Медсестра Сургутского травмцентра Олеся Губанова обратилась за помощью к генпрокурору России Игорю Краснову и Бастрыкину, считая что начальство доводит ее до суицида. При этом две медсестры в больнице, где работает Губанова, уже совершили самоубийства, якобы из-за конфликтов с руководителем. Местные силовики, поделилась с URA.RU медсестра, не предпринимают достаточных усилий, чтобы ее защитить.