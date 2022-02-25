25 февраля 2022
24 февраля 2022

Бастрыкин ответил на обращение медсестры из ХМАО. Она жалуется на склонение к суициду

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин потребовал повторный доклад по факту гибели медсестер Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ответил на обращение медсестры Сургутского травмцентра, которая жалуется на склонение к суициду. Он поручил повторно доложить о ходе расследования уголовного дела по фактам гибели медсестер в октябре и декабре 2021 года.

«Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Югре Мокшину повторно доложить о проверочных мероприятиях и ходе расследования уголовного дела. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены Председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщается на сайте комитета.

Медсестра Сургутского травмцентра Олеся Губанова обратилась за помощью к генпрокурору России Игорю Краснову и Бастрыкину, считая что начальство доводит ее до суицида. При этом две медсестры в больнице, где работает Губанова, уже совершили самоубийства, якобы из-за конфликтов с руководителем. Местные силовики, поделилась с URA.RU медсестра, не предпринимают достаточных усилий, чтобы ее защитить.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ответил на обращение медсестры Сургутского травмцентра, которая жалуется на склонение к суициду. Он поручил повторно доложить о ходе расследования уголовного дела по фактам гибели медсестер в октябре и декабре 2021 года. «Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Югре Мокшину повторно доложить о проверочных мероприятиях и ходе расследования уголовного дела. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены Председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщается на сайте комитета. Медсестра Сургутского травмцентра Олеся Губанова обратилась за помощью к генпрокурору России Игорю Краснову и Бастрыкину, считая что начальство доводит ее до суицида. При этом две медсестры в больнице, где работает Губанова, уже совершили самоубийства, якобы из-за конфликтов с руководителем. Местные силовики, поделилась с URA.RU медсестра, не предпринимают достаточных усилий, чтобы ее защитить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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