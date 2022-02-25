Бастрыкин потребовал повторный доклад по факту гибели медсестерФото: Официальный сайт Президента РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ответил на обращение медсестры Сургутского травмцентра, которая жалуется на склонение к суициду. Он поручил повторно доложить о ходе расследования уголовного дела по фактам гибели медсестер в октябре и декабре 2021 года.
«Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Югре Мокшину повторно доложить о проверочных мероприятиях и ходе расследования уголовного дела. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены Председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщается на сайте комитета.
Медсестра Сургутского травмцентра Олеся Губанова обратилась за помощью к генпрокурору России Игорю Краснову и Бастрыкину, считая что начальство доводит ее до суицида. При этом две медсестры в больнице, где работает Губанова, уже совершили самоубийства, якобы из-за конфликтов с руководителем. Местные силовики, поделилась с URA.RU медсестра, не предпринимают достаточных усилий, чтобы ее защитить.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ответил на обращение медсестры Сургутского травмцентра, которая жалуется на склонение к суициду. Он поручил повторно доложить о ходе расследования уголовного дела по фактам гибели медсестер в октябре и декабре 2021 года. «Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Югре Мокшину повторно доложить о проверочных мероприятиях и ходе расследования уголовного дела. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены Председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщается на сайте комитета. Медсестра Сургутского травмцентра Олеся Губанова обратилась за помощью к генпрокурору России Игорю Краснову и Бастрыкину, считая что начальство доводит ее до суицида. При этом две медсестры в больнице, где работает Губанова, уже совершили самоубийства, якобы из-за конфликтов с руководителем. Местные силовики, поделилась с URA.RU медсестра, не предпринимают достаточных усилий, чтобы ее защитить.