Украинские полицейские задержали паралимпийского чемпиона из РФ

03 марта 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Украинскими полицейскими задержан чемпион по плаванию Артур Маркович Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники украинской полиции задержали паралимпийского чемпиона по плаванию из России Артура Марковича. Его задержали в то время, когда он ехал домой по гуманитарному коридору. «Он поехал домой по гуманитарному коридору, но там его задержали и отправили в КПЗ. Через пару часов сказали, что в его киевской квартире нашли наркотики, и затребовали выкуп — 300 тысяч рублей», — рассказали в telegram-канале Mash. Отмечается, что родители задержанного обратились в полицию Севастополя и в органы ФСБ. По данным издания, 24-летний Артур Маркович из Севастополя — инвалид с детства. Его рост составляет всего 130 см. Однако спортсмен построил успешную карьеру. Он четыре раза брал чемпионаты России. После присоединения Крыма к России у Артура остался паспорт гражданина Украины. В выдаче заграничного паспорта чемпиону отказано из-за событий вокруг Украины. Ранее стало известно, что французская полиция задержала в Париже 14 бойцов иностранного легиона, которые собирались поехать к границе Польши с Украиной. Об этом рассказали СМИ Франции. Россия проводит на Украине спецоперацию по поручению президента России Владимира Путина. Целью таких действий стала демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сотрудники украинской полиции задержали паралимпийского чемпиона по плаванию из России Артура Марковича. Его задержали в то время, когда он ехал домой по гуманитарному коридору. «Он поехал домой по гуманитарному коридору, но там его задержали и отправили в КПЗ. Через пару часов сказали, что в его киевской квартире нашли наркотики, и затребовали выкуп — 300 тысяч рублей», — рассказали в telegram-канале Mash. Отмечается, что родители задержанного обратились в полицию Севастополя и в органы ФСБ. По данным издания, 24-летний Артур Маркович из Севастополя — инвалид с детства. Его рост составляет всего 130 см. Однако спортсмен построил успешную карьеру. Он четыре раза брал чемпионаты России. После присоединения Крыма к России у Артура остался паспорт гражданина Украины. В выдаче заграничного паспорта чемпиону отказано из-за событий вокруг Украины. Ранее стало известно, что французская полиция задержала в Париже 14 бойцов иностранного легиона, которые собирались поехать к границе Польши с Украиной. Об этом рассказали СМИ Франции. Россия проводит на Украине спецоперацию по поручению президента России Владимира Путина. Целью таких действий стала демилитаризация и денацификация Украины.