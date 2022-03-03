Украинские полицейские задержали паралимпийского чемпиона из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Украинскими полицейскими задержан чемпион по плаванию Артур Маркович Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники украинской полиции задержали паралимпийского чемпиона по плаванию из России Артура Марковича. Его задержали в то время, когда он ехал домой по гуманитарному коридору.

«Он поехал домой по гуманитарному коридору, но там его задержали и отправили в КПЗ. Через пару часов сказали, что в его киевской квартире нашли наркотики, и затребовали выкуп — 300 тысяч рублей», — рассказали в telegram-канале Mash. Отмечается, что родители задержанного обратились в полицию Севастополя и в органы ФСБ.

По данным издания, 24-летний Артур Маркович из Севастополя — инвалид с детства. Его рост составляет всего 130 см. Однако спортсмен построил успешную карьеру. Он четыре раза брал чемпионаты России. После присоединения Крыма к России у Артура остался паспорт гражданина Украины. В выдаче заграничного паспорта чемпиону отказано из-за событий вокруг Украины.

Ранее стало известно, что французская полиция задержала в Париже 14 бойцов иностранного легиона, которые собирались поехать к границе Польши с Украиной. Об этом рассказали СМИ Франции. Россия проводит на Украине спецоперацию по поручению президента России Владимира Путина. Целью таких действий стала демилитаризация и денацификация Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сотрудники украинской полиции задержали паралимпийского чемпиона по плаванию из России Артура Марковича. Его задержали в то время, когда он ехал домой по гуманитарному коридору. «Он поехал домой по гуманитарному коридору, но там его задержали и отправили в КПЗ. Через пару часов сказали, что в его киевской квартире нашли наркотики, и затребовали выкуп — 300 тысяч рублей», — рассказали в telegram-канале Mash. Отмечается, что родители задержанного обратились в полицию Севастополя и в органы ФСБ. По данным издания, 24-летний Артур Маркович из Севастополя — инвалид с детства. Его рост составляет всего 130 см. Однако спортсмен построил успешную карьеру. Он четыре раза брал чемпионаты России. После присоединения Крыма к России у Артура остался паспорт гражданина Украины. В выдаче заграничного паспорта чемпиону отказано из-за событий вокруг Украины. Ранее стало известно, что французская полиция задержала в Париже 14 бойцов иностранного легиона, которые собирались поехать к границе Польши с Украиной. Об этом рассказали СМИ Франции. Россия проводит на Украине спецоперацию по поручению президента России Владимира Путина. Целью таких действий стала демилитаризация и денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...