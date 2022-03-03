Украинские полицейские задержали паралимпийского чемпиона из РФ

Сотрудники украинской полиции задержали паралимпийского чемпиона по плаванию из России Артура Марковича. Его задержали в то время, когда он ехал домой по гуманитарному коридору.
«Он поехал домой по гуманитарному коридору, но там его задержали и отправили в КПЗ. Через пару часов сказали, что в его киевской квартире нашли наркотики, и затребовали выкуп — 300 тысяч рублей», — рассказали в telegram-канале Mash. Отмечается, что родители задержанного обратились в полицию Севастополя и в органы ФСБ.
По данным издания, 24-летний Артур Маркович из Севастополя — инвалид с детства. Его рост составляет всего 130 см. Однако спортсмен построил успешную карьеру. Он четыре раза брал чемпионаты России. После присоединения Крыма к России у Артура остался паспорт гражданина Украины. В выдаче заграничного паспорта чемпиону отказано из-за событий вокруг Украины.
Ранее стало известно, что французская полиция задержала в Париже 14 бойцов иностранного легиона, которые собирались поехать к границе Польши с Украиной. Об этом рассказали СМИ Франции. Россия проводит на Украине спецоперацию по поручению президента России Владимира Путина. Целью таких действий стала демилитаризация и денацификация Украины.
Сотрудники украинской полиции задержали паралимпийского чемпиона по плаванию из России Артура Марковича. Его задержали в то время, когда он ехал домой по гуманитарному коридору. «Он поехал домой по гуманитарному коридору, но там его задержали и отправили в КПЗ. Через пару часов сказали, что в его киевской квартире нашли наркотики, и затребовали выкуп — 300 тысяч рублей», — рассказали в telegram-канале Mash. Отмечается, что родители задержанного обратились в полицию Севастополя и в органы ФСБ. По данным издания, 24-летний Артур Маркович из Севастополя — инвалид с детства. Его рост составляет всего 130 см. Однако спортсмен построил успешную карьеру. Он четыре раза брал чемпионаты России. После присоединения Крыма к России у Артура остался паспорт гражданина Украины. В выдаче заграничного паспорта чемпиону отказано из-за событий вокруг Украины. Ранее стало известно, что французская полиция задержала в Париже 14 бойцов иностранного легиона, которые собирались поехать к границе Польши с Украиной. Об этом рассказали СМИ Франции. Россия проводит на Украине спецоперацию по поручению президента России Владимира Путина. Целью таких действий стала демилитаризация и денацификация Украины.