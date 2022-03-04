Жители района в ХМАО собрали инвалидам более миллиона рублей

В ближайшее время помощь будет оказана 10 людям с ограниченными возможностями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нижневартовского района ХМАО, предприниматели, депутаты, трудовые коллективы, работники районной мэрии и администраций поселений с начала 2022 года собрали более 1 миллиона 200 тысяч рублей в рамках акции «Душевное богатство» на предметы первой необходимости и технику для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом журналисту URA.RU рассказали в районной администрации.

«Акция проходит под патронажем главы района Бориса Саломатина по инициативе партии „Единая Россия“. На данный момент уже распределены 150 тысяч рублей, также будет приобретена техника еще на 43 тысячи рублей», — говорят в мэрии.

В городской администрации также сообщили, что сборы ведутся постоянно на индивидуальный счет, созданный для акции. Участие в акции в этом году также муниципальные предприятия, бюджетные организации и компании «Песчаный мыс» и «ЮТЭК-Региональные сети», а также товаропроизводители. Средства собираются, в том числе, за счет благотворительных концертов и продажи продукции предпринимателей, при этом каждый житель может перечислить любую посильную сумму. В этот раз материальную помощь получат восемь заявителей. Также в рамках акции для двух инвалидов приобретут холодильник и электроплиту.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году жители Нижневартовского района в рамках акции «Душевное богатство» собрали более двух миллионов рублей. Помощь получили 62 человека с ограниченными возможностями.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам