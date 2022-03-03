03 марта 2022

Свердловские депутаты собирают вещи и еду беженцам с Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские власти готовы предоставить всем беженцам временное социально-бытовое обустройство
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Беженцы с Украины

Депутаты законодательного собрания Свердловской области собирают для мирных жителей Донбасса товары первой необходимости. Об этом URA.RU рассказала спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.

«Депутаты заксо региона активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для беженцев и мирных жителей ДНР и ЛНР. Помимо финансовой поддержки, депутаты помогают вещами и продовольствиями. Поручение губернатора Евгения Куйвашева выполняется», — отметила глава парламента.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к депутатам с просьбой поддержать беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. В обращении главы региона говорится, что свердловские единороссы «организуют централизованный сбор денежных средств для оказания гуманитарной помощи беженцам». Ситуация на Донбассе обострилась, когда армия Украины усилила обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Из региона эвакуировали часть мирного населения, которую приняли в регионах РФ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризация и денацификация ее территории.

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Депутаты законодательного собрания Свердловской области собирают для мирных жителей Донбасса товары первой необходимости. Об этом URA.RU рассказала спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. «Депутаты заксо региона активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для беженцев и мирных жителей ДНР и ЛНР. Помимо финансовой поддержки, депутаты помогают вещами и продовольствиями. Поручение губернатора Евгения Куйвашева выполняется», — отметила глава парламента. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к депутатам с просьбой поддержать беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. В обращении главы региона говорится, что свердловские единороссы «организуют централизованный сбор денежных средств для оказания гуманитарной помощи беженцам». Ситуация на Донбассе обострилась, когда армия Украины усилила обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Из региона эвакуировали часть мирного населения, которую приняли в регионах РФ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризация и денацификация ее территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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