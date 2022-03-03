Свердловские депутаты собирают вещи и еду беженцам с Донбасса

04 марта 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Свердловские власти готовы предоставить всем беженцам временное социально-бытовое обустройство новость из сюжета Беженцы с Украины Депутаты законодательного собрания Свердловской области собирают для мирных жителей Донбасса товары первой необходимости. Об этом URA.RU рассказала спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. «Депутаты заксо региона активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для беженцев и мирных жителей ДНР и ЛНР. Помимо финансовой поддержки, депутаты помогают вещами и продовольствиями. Поручение губернатора Евгения Куйвашева выполняется», — отметила глава парламента. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к депутатам с просьбой поддержать беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. В обращении главы региона говорится, что свердловские единороссы «организуют централизованный сбор денежных средств для оказания гуманитарной помощи беженцам». Ситуация на Донбассе обострилась, когда армия Украины усилила обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Из региона эвакуировали часть мирного населения, которую приняли в регионах РФ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризация и денацификация ее территории. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутаты законодательного собрания Свердловской области собирают для мирных жителей Донбасса товары первой необходимости. Об этом URA.RU рассказала спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. «Депутаты заксо региона активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для беженцев и мирных жителей ДНР и ЛНР. Помимо финансовой поддержки, депутаты помогают вещами и продовольствиями. Поручение губернатора Евгения Куйвашева выполняется», — отметила глава парламента. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к депутатам с просьбой поддержать беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. В обращении главы региона говорится, что свердловские единороссы «организуют централизованный сбор денежных средств для оказания гуманитарной помощи беженцам». Ситуация на Донбассе обострилась, когда армия Украины усилила обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Из региона эвакуировали часть мирного населения, которую приняли в регионах РФ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризация и денацификация ее территории.