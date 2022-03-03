Европейские классики отменяют концерты в Екатеринбурге

Зарубежных артистов заменяют отечественными исполнителями Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловская филармония заменяет иностранных солистов и дирижеров, поскольку они отказываются выступать на территории России из-за рекомендаций Госдепартамента США и правительств стран-участниц Евросоюза. Как объяснили URA.RU в пресс-службе филармонии, учреждение старается не допустить снижения качества программ.

«Госдепартамент США и правительства европейских стран в настоятельном порядке рекомендовали своим гражданам в кратчайшие сроки покинуть Россию и прекратить отношения с российскими организациями. В связи с этим многие иностранные артисты отменили запланированные выступления, а те, кто уже приехал в Россию и начал гастрольные туры — в срочном порядке собрали вещи и уехали из страны. Свердловская филармония прикладывает максимум усилий, чтобы найти зарубежным музыкантам достойную замену и сохранить качество концертных программ для своих слушателей», — рассказала представитель филармонии Анна Кулакова.

Судя по сайту филармонии, изменения в программах начались 28 февраля. Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Известно, что в Екатеринбург не приехал дирижер Кай Йоханнсен (Германия), который должен был выступать 1 марта. 4 марта не состоялся концерт джазмена Аарона Майерса из США (в начале марта должен был выступить также в нескольких других свердловских городах). 16 марта не выступит солист Михаэль Шенхайт (Германия), 20 марта — солисты Том Оспиталь (Франция) и Кароль Массаковски (Польша).

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