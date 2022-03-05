Зеленский заявил о скором окончании украинского кризиса

05 марта 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о скором окончании кризиса в стране. Он надеется, что украинские беженцы в ближайшее время вернутся на Родину. По словам политика, бюджет на восстановление экономики республики уже выделен. «Уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет. Мы уже думаем про будущее. Как восстановить наши города, восстановить экономику. Уже есть договоренность о выделении Украине десятков миллиардов долларов на восстановление, и это только первые решения», — рассказал Зеленский в своем обращении в Telegram-канале. Ранее глава Украины Владимир Зеленский вслед за Россией создал штаб для гуманитарной помощи населению. Об этом он подписал соответствующий указ. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Решение было принято вскоре после признания независимости ЛНР и ДНР. Сообщалось, что российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Помощь Украине оказывали страны Запада. Однако Киев пожаловался, что этой помощи недостаточно.