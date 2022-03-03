Зеленский вслед за Россией создал штаб для гумпомощи населению

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, инаугурация, зеленский владимир
Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гумпомощи людям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам для помощи гражданам. Об этом сообщает ТАСС.

«Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам для помощи гражданам», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.

Ранее министерство обороны России объявило о создании межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, основной целью которого является оказание всесторонней гумпомощи населению Украины в контролируемых районах и жителям ДНР и ЛНР. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев призвал власти Украины решить гуманитарные вопросы людей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Решение было принято вскоре после признания независимости ЛНР и ДНР. Сообщалось, что российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Помощь Украине оказывали страны Запада. Однако Киев пожаловался, что этой помощи недостаточно.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам для помощи гражданам. Об этом сообщает ТАСС. «Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам для помощи гражданам», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. Ранее министерство обороны России объявило о создании межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, основной целью которого является оказание всесторонней гумпомощи населению Украины в контролируемых районах и жителям ДНР и ЛНР. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев призвал власти Украины решить гуманитарные вопросы людей. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Решение было принято вскоре после признания независимости ЛНР и ДНР. Сообщалось, что российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Помощь Украине оказывали страны Запада. Однако Киев пожаловался, что этой помощи недостаточно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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