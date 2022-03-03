Зеленский вслед за Россией создал штаб для гумпомощи населению

Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гумпомощи людям Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам для помощи гражданам. Об этом сообщает ТАСС.

«Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам для помощи гражданам», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.

Ранее министерство обороны России объявило о создании межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, основной целью которого является оказание всесторонней гумпомощи населению Украины в контролируемых районах и жителям ДНР и ЛНР. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев призвал власти Украины решить гуманитарные вопросы людей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Решение было принято вскоре после признания независимости ЛНР и ДНР. Сообщалось, что российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Помощь Украине оказывали страны Запада. Однако Киев пожаловался, что этой помощи недостаточно.