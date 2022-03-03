Минобороны РФ поможет населению Украины в контролируемых районах

Минобороны РФ окажет гуманитарную помощь украинцам и обеспечит эвакуацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ создало межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, основная задача которого — оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также ДНР и ЛНР. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Сообщается, что штаб также обеспечит эвакуацию гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.

«Решением Руководства страны в Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме», — цитирует слова Мизинцева РИА «Новости». Минобороны РФ обеспечит питанием, водой и средствами первой необходимости всех жителей Украины, находящихся на территории, контролируемой ВС РФ, добавил генерал-полковник.

Кроме того, Минобороны призвало власти Украины решить гуманитарные вопросы людей. «Обращаемся к руководству Украины, обеспечить первоочередное решение гуманитарных вопросов граждан своей страны, а также иностранных представителей, оказавшихся в ряде населенных пунктов практически в качестве заложников», — сказал Мизинцев. Он высказал надежду на помощь в этом вопросе со стороны ООН и ОБСЕ, подчеркнув, что ВС РФ «круглосуточно готовы к этому взаимодействию».

После того, как президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, лидер страны принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сообщалось, что российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Украинские военные, наоборот, не гнушаются использовать мирных граждан в качестве «живого щита».

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